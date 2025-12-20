Friss hírek :: 2025. december 20. 18:48 ::

Mama Gyógynövényei közé keveredett valami

Idegen szervetlen anyag jelenléte miatt az MDR 2000 Kft. visszahívta a forgalomból az 50 grammos Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág terméket - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton az MTI-nek küldött közleményben.

A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 1., tételszáma 2025.10.28.

A termékvisszahívás kizárólag az ezekkel az adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

A Nébih a közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el.

(MTI)