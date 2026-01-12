Friss hírek :: 2026. január 12. 08:57 ::

A hóátfúvások adták a legtöbb munkát a katasztrófavédelemnek tegnap

Az elmúlt 24 órában kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek munkájára, összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán - közölte hétfőn a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint vasárnap 4 óra és hétfő 4 óra között az országos közúthálózaton huszonkét olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalomkorlátozásra volt szükség.

Fejér vármegye néhány alsóbbrendű útját hóátfúvás miatt hosszabb-rövidebb időre lezárták, de a környező települések más útvonalakon megközelíthetőek maradtak.

A tűzoltókat jellemzően balesetekhez, megcsúszott, árokba került autókhoz riasztották - tették hozzá.

Megjegyezték, hogy a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt; két vármegye - Baranya és Heves ­- hét településén összesen 3042 fogyasztási helyen volt teljes áramszolgáltatás-kiesés; tíz vármegye 29 településén összesen 9339 fogyasztási helyen részleges áramszolgáltatás-kiesés volt. A hibát mindenhol elhárították.

Közölték azt is, hogy az északkeleti tájakon hétfő kora délelőttig erősen felhős, borult maradhat az ég, majd arrafelé is elkezd szakadozni a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap.

Másutt éjjel csökken a felhőzet és hétfőn eleinte napos idő várható, majd nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére nagyrészt mindenütt beborul az ég.

Hétfő délelőttig északkeleten néhol előfordulhat gyenge hózápor, majd késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, később ónos eső várható.

Az élénk, helyenként erős északnyugati szél éjjel fokozatosan veszít erejéből, a hófúvás megszűnik - jelezték, hozzátéve, hogy a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 15 és mínusz 8 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélcsendes tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok körüli hőmérséklet sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 8 és 0 fok között valószínű. Fokozatosan tovább mérséklődik a légmozgás, és legkésőbb reggelre mindenütt megszűnik a hófúvás. Addig az élénk, főként a hegyekben eleinte erős (40-60 kilométer per óra) lökésekkel kísért északnyugati szél a Dunántúli-középhegység tágabb térségében (jellemzően alacsony) hófúvást okozhat - írták.

Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre mínusz 20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű; hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes Dunától keletre eső területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

Elsősorban északkeleten hétfő délelőttig kisebb havazás előfordulhat, késő délutántól, estétől előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében is kisebb havazás kezdődik, amelyet nyugaton ónos eső, fagyott eső válthat fel - áll a közleményben.

(MTI)