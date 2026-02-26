Friss hírek :: 2026. február 26. 07:03 ::

Erősödött reggelre a forint

Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat óra után 375,11 forinton jegyezték az előző este hat órai 375,30 forinttal szemben, a dollár jegyzése 317,35 forintra mérséklődött 317,88 forintról, a svájci franké pedig 411,08 forintra 411,36-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a heti kezdésnél, 1,5 százalékkal az euró, 1,8 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

A februári kezdésnél a forint 1,6 százalékkal áll erősebben az euróval, 1,4 százalékkal a dollárral és 1,2 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 2,5 százalékkal erősödött az euró, 3,1 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)