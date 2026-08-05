Publicisztika, Anyaország :: 2026. augusztus 5. 22:32 ::

"Nem hagyjuk, hogy a beruházások oltárán feláldozzák a magyar föld és víz tisztaságát" - vagy mégis?

A címben szereplő mondat egy pontos idézet Magyar Pétertől. Még 2024 májusában jelentette ki Debrecenben egy tüntetésen. Mivel a város súlyosan érintett a Fidesz akkumulátorgyári koncepciójában, különösen szimbolikus volt ez a kijelentés.

Ezen a tüntetésen elhangzott az is, hogy csak Debrecen környékén hét, országszerte már negyven akkumulátoripari beruházás veszélyezteti a környezetet. Ezek rengeteg tiszta vizet használnak fel, és veszélyes anyagokkal dolgoznak. Természetesen nem egyszeri kijelentés volt ez, azóta több alkalommal leszögezte, hogy nem fogja folytatni a Fidesz gazdaságpolitikáját.

Tudjuk aztán, mi történt április 12-én: óriási, kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza. Lássuk, mi történt ezen a fronton.



Fotó: Németh Dániel/444

Például az, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter 2026. július 24-én bejelentette , hogy a Magyar Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztést hajt végre Esztergomban, és a beruházás „az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti”.

De mi is az az akkumulátorcsomag? Az akkumulátorcsomag az elektromos autó teljes akkumulátoregysége, amelyet a járműbe beszerelnek. Tehát abban az esetben, ha egy üzemben ilyeneket gyártanak, ott komoly ipari folyamatok zajlanak, elektródák, elektrolitok, lítiumvegyületek felhasználásával. Pontosan ezekkel dolgozik a többi, Magyarországra települt akkumulátorgyár is.

Bár való igaz, hogy ez nem a szó szoros értelmében vett akkumulátorgyártás (mielőtt ez az ellenvetés érkezne, ezt le kell szögezni), de azt is, hogy ennek is megvannak a komoly környezetkárosító kockázatai. Ez a folyamat nagy energiafelhasználással jár, és ipari hulladék is keletkezhet, továbbá gondoskodni kell arról is, hogy a sérült vagy a selejtes akkumulátorok hogyan kerülnek újrahasznosításra. Mindezek mellett ezek az anyagok tűzveszélyesek is lehetnek. Bár az akkumulátorcsomag-gyártás valóban kisebb vegyipari kockázattal jár, mint a cellák gyártása, de szerintem nem is ez most itt a lényeg.

Hanem az, hogy a korábbi kijelentések szellemével nem igazán összeegyeztethetők ezek. És vélhetően az esztergomi még csak az első lépés.

És felmerül egy további súlyos kérdés: vajon erre a részlegre honnan akarnak magyar munkaerőt hozni? Lehet, hogy sehonnan, hanem ebben is folytatják az Orbán-kormányok politikáját, és ilyen-olyan trükkökkel, de behozzák hazánkba a vendégmunkásokat a jövőben is?

Kérdések vannak, válaszok nincsenek. Pontosabban szólva a hallgatás a válasz, ami sokszor beszédesebb bárminél.

Lantos János – Kuruc.info