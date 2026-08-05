Külföld :: 2026. augusztus 5. 22:45 ::

Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatait Argentínával

Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatai szintjét Argentínával, miután Javier Milei argentin elnök megjegyzést tett Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfőre - közölte helyi idő szerint kedden a brazil kormány.

Brazília Buenos Aires-i nagykövete nem tér vissza állomáshelyére azt követően, hogy Milei az argentin LN+ tévének nyilatkozva "korábbi elítéltnek", "tolvajnak" és "korruptnak" nevezte Lulát.

A diplomáciai kapcsolat leminősítése a Latin-Amerika két legnagyobb gazdasága közötti viszony romlását jelzi. A két ország vezetői Milei hivatalba lépése óta nem tartottak hivatalos kétoldalú találkozót.

A nagykövetet már a múlt hónap végén hazarendelték Buenos Airesből, miután Milei kiállt a brazil elnökválasztás jobboldali elnökjelöltje, Flavio Bolsonaro mellett, és részt vett a korábbi brazil elnök fiának kampánynyitó rendezvényén, bírálva a hivatalban lévő Lulát, aki az októberi választás előtti közvélemény-kutatásokban az élen jár.

Az argentin külügyminisztérium egyelőre nem reagált a brazil bejelentésre.

(MTI)