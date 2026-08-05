Friss hírek :: 2026. augusztus 5. 22:24 ::

Eloltották a tüzet Noszlopnál

Eloltották a tüzet Noszlopnál, ahol harminckét hektáron égett száraz fű és fás-bokros terület - közölte honlapján a katasztrófavédelem szerda este.

A tüzet az ajkai, a badacsonytomaji, a pápai és a veszprémi hivatásos, valamint a kamondi és a somlóvásárhelyi önkéntes tűzoltók oltották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugarakkal és kéziszerszámokkal.

A munkálatokban több munkagép, lajtoskocsi is részt vett, a tűzoltókat civilek is segítették - áll a közleményben.

(MTI)