Egy hároméves gyerek agyával rendelkezik a szekszárdi gyilkos cigány, mégis hamarabb kiengedték az intézetből

Zárkózott fiú volt a szekszárdi gyerekgyilkos – árulta el K. (azaz Kalányos) Dániel volt nevelője, aki a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén ismerte meg a cigányt. Nagy-Bozsoky Lajos szerint hiba volt őt hamarabb elengedni, és megjegyezte: több hasonló kaliberű "fiatal" is szabadon van, az intézet jelentősége pedig abban áll, hogy "addig is megmentjük a társadalmat tőlük".

Brutális kegyetlenséggel végeztek a hétvégén egy hatéves kislánnyal Szekszárdon – a hír nagy port kavart, és az egész magyar sajtót bejárta. Az elkövetőről – akiről egész hamar kiderült, hogy a sértett rokona volt – a Bors már korábban megírta, hogy a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyét is megjárta. Az atv.hu most a tizenéves gyilkos volt nevelőjét is megszólaltatta, aki elmondta: Dániel magába zárkózó volt, aki gyakorlatilag "egy hároméves gyerek agyával rendelkezik".

Nagy-Bozsoky Lajos – aki a javítóintézet speciális csoportját vezette, a cigánnyal is ott ismerkedett meg – azzal folytatta, hogy Dánielt még 2016-ban helyezték át hozzájuk a budapesti Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből (IMEI). Már ekkor több mint egy tucat különböző gyógyszert szedett. A nevelő szerint – aki nemrég hagyta ott a javítóintézetet – magának való volt a fiú, és nem nagyon tudott beilleszkedni a többiek közé.

Többször is jelezték az igazgatóság felé, hogy vissza kellene helyezni az IMEI-be, végül ez nem történt meg. A pedagógus szerint megnyitni is alig lehetett, amit jól példáz, hogy csupán pár mondatot beszéltek, miközben nagyjából két hónapig járt abba a speciális csoportba, amelyet ő vezetett.

Arról is cikkezett a sajtó, hogy a cigány 2016-ban került be, és három évig kellett volna az intézetben tartózkodnia. Csakhogy ezt nem töltötte ki, és egy éve szabadon engedték. A nevelő azt mondta: ha valakit javítóintézeti nevelésre "ítélnek", és jól viselkedik, akkor elengedhetik a bent töltött idő valamennyi részét, amit egyfajta jutalomként lehet felfogni. Ehhez persze a nevelői csoport véleményezése szükséges és egy meghallgatás. A "tinédzser" esetében viszont nem kellett volna elengedni – folytatta – merthogy korábban is jelezték a vezetőség felé a problémákat, de sajnos nem történt semmi az elmondása szerint, mint ahogyan őket sem hozták döntéshelyzetbe.

Ennél a pontnál pedig Nagy-Bozsoky már a rendszerműködésre is rávilágít, hiszen azt állítja, hiába a nevelési csoportok jelentősége, az ő véleményük kevésbé számított, hiszen a véleményezés – hogy mit is kell a papírra írni – az általában rajtuk felül dőlt el. Saját tapasztalatából kiindulva – amit az intézetnél töltött – úgy véli, hogy általában a továbbgörgetés taktikája folyik, tehát a problémás gyerekek tovább görgetése, hiszen addig sem az intézetnek van vele problémája.

Nagy-Bozsoky szerint több, az említett "fiatalemberhez" hasonló kaliberű, tőlük szabadult "fiatal" járkál most is az utcákon. Ezzel kapcsolatban arra is rávilágított, hogy az intézeti pszichiáter egyszer azt mondta az egyik "tinédzserre": azt sajnálja, hogy az adott "fiatal" mit fog majd a szabad életben csinálni, ha egyszer kikerül. Végül kifakadt, és elmondta, nincsen értelme a munkájuknak, februárral ő is otthagyta az intézetet. A javítóintézet pedig – bármennyire is furcsán hangozhat most szerinte – arra való, hogy "addig is megmentjük a társadalmat tőlük".

A Bors szerint a cigány az intézetben többször nyelt tűt, és öngyilkossággal is fenyegetőzött. Az pedig már az ügyészség közleményéből derült ki, hogy a gyilkost 2017 őszén a bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte.

