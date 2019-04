Anyaország :: 2019. április 30. 12:37 ::

Még az ellenzéki szavazók kétharmada is elítéli a patkánylázadás szellemi örököseinek hangnemét

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint a magyarok többsége és az ellenzékiek kétharmada is elítéli a szocialista Bangóné Borbély Ildikó stílusát.

Az intézet kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t „online villámkutatásáról”, amelyből kiderül, hogy a magyarok többsége (54 százalék) felháborítónak tartja Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s parlamenti képviselő kijelentését, miszerint azért nő a Fidesz-KDNP népszerűsége, mert „sok a patkány Magyarországon”. A magyarok túlnyomó többsége (78 százalék) szerint nem helyes, hogy a politikusok ilyen kifejezéseket használnak, még az ellenzéki szimpatizánsok kétharmada (67 százalék) is elítéli ezt a stílust.

Mint írták, annak ellenére, hogy csak pár napja történt az eset, már a magyarok 70 százaléka hallott a történtekről. Többen vannak azok, akik szerint le kellene mondania Bangóné Borbély Ildikónak parlamenti mandátumáról (43 százalék), mint azok, akik szerint nem (34 százalék). A felmérés szerint minden tizedik ellenzéki szimpatizáns lemondatná a képviselőt.

Ez – a Nézőpont szerint – azért is lehet, mert nem hiszik el az emberek Bangóné Borbély Ildikó védekezését, hogy nem a Fideszre szavazókra értette a kijelentéseit. A többség (53 százalék) egyértelműen úgy látja, hogy a kormánypárti szavazókat patkányozta le az MSZP parlamenti képviselője.

A felmérésből kiderül az is, hogy Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő szavai is felháborították a magyarokat. Ujhelyi István azt mondta: mostantól patkánykormánynak fogják nevezni a Fidesz-kormányt. Az emberek többsége ezt is felháborítónak tartja (52 százalék), köztük minden ötödik (22 százalék) ellenzéki szimpatizáns is.

A Nézőpont Intézet kedden 500 ember megkérdezésével végezte el online közvélemény-kutatását, amely a teljes felnőtt népességre nem kor és iskolai végzettség szerint reprezentatív – olvasható a közleményben.

(MTI)

