Anyaország :: 2023. február 19. 21:14 ::

Van ám olyan mellény, ami a késelés ellen is hatásos, de azt saját zsebből kell állni a rendőröknek

Még 30 ezer forintba sem kerül, de megmentheti az életüket. Csakhogy mindezért saját zsebből kell fizetniük, mégis megteszi ezt jó néhány rendőr, aki nem akar Baumann Péter sorsára jutni - írja a Blikk. A fiatal rendőrt egy őrjöngő késelő szúrta halálra január elején Budapest XI. kerületében. A tragédia után azonnal felmerült: miért nem hordanak a rendőrök állandóan olyan mellényt, ami a késes támadás ellen is véd?



Baumann Pétert egy őrjöngő férfi késelte meg. Megpróbált elmenekülni, végül a rendőrök lábon lőtték, így tudták megállítani

Baracz Vilmos, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet jogi ügyvivője szerint vannak ugyan rendszeresített védőmellények, de a rendőrök elmondása szerint ezek sokszor nem megfelelőek a használatra.

Egyre több a támadás

2022-ben a rendőrség mintegy 1 millió igazoltatást hajtott végre, ebből 280 olyan eset fordult elő, amikor hivatalos közeg elleni erőszak történt; szóbeli vagy tettleges. Ez 2019 óta növekvő tendenciát mutat.

– Több mint tíz éve megszűnt a szakszervezetek véleményezési joga, azóta csak a tagok beszámolói alapján értesülünk ezekről a dolgokról – mondta Baracz. – Ha van is megfelelő védelmet biztosító mellény, annak egyszerűen nem komfortos a használata, nehéz hordani, nehéz bennük mozogni.

Talán ezért is finanszírozza sok rendőr a saját zsebéből életének védelmét. Kézről kézre adják egy vállalkozó telefonszámát, aki elérhető áron adja azt a védőruházatot, amiben már ki mernek és ki is tudnak menni az utcára. Sőt, mostanra odáig jutottak, hogy exrendőrök és civilek ajánlanak fel pénzt azért, hogy minél több zsaru hozzájusson a védőfelszereléshez. Sorjáznak a bejegyzések, ki 10 ezer, ki 15 ezer forintot kínál, hogy ezzel is segítsen az egyenruhásoknak.

Lejárt a szavatosság

A 90-es évek végén a magyar rendőrség 4450 db Kirasza 3M–H típusú golyóálló mellényt kapott az orosz államadósság terhére. Minden járőrkocsiban kettőt kellett tartani belőlük, ám kiderült, hogy lejárt a szavatossági idejük, ráadásul valójában eredetileg nem is a lőfegyverek, hanem a repeszek elleni védelemre fejlesztették ki őket. A rendőrség akkor a felújítás mellett döntött, 150 millió forintot szánva rá.

– Az általunk forgalmazott mellény a legtöbb szúrás és vágás ellen véd - mondta Horváth Dániel, aki maga is áldozata volt egy késes támadásnak. Ezután döntötte el, hogy készít egy olyan ruhadarabot, ami megvédheti viselőjét és bárhol, bármikor hordható. Baumann Péter tragédiája után pedig úgy határozott, a fegyveres testületek tagjainak kedvezményt ad, hogy ezzel is segítse őket – sokan pedig élnek is ezzel a lehetőséggel.

– Ne legyen pénzkérdés az, hogy melyikük ér haza egészségben, biztonságban – mondta a vállalkozó.

Az ORFK sajtóosztálya nem árulta el a Blikknek, hogy a rendőrök viselhetnek-e szolgálat közben saját maguk által vásárolt védőmellényt, helyette egy korábbi háttérbeszélgetésen elhangzottakra hivatkoztak. Akkor elmondták, hogy a rendőröknek van lövedékálló mellényük, amely, bár nem erre tervezték, de bizonyos védelmet nyújt a szúró-vágó eszközökkel szemben is. A mellény viseléséről a járőrök maguk dönthetnek, de - ha a helyzet úgy kívánja - utasíthatják is őket erre. Fegyveres bűncselekmény esetén pedig mindenképpen fel kell venniük a mellényt.