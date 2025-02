A nemzetközi kutatócsoport, az ELTE kutatóinak közreműködésével, az európai hun korszak egyes személyeit közvetlenül összekapcsolta a korábbi, ázsiai Hun Birodalom néhány magas rangú személyével. Ugyanakkor azt is bemutatták, hogy a teljes korabeli Kárpát-medencei népességet tekintve csak kevesen voltak kelet-ázsiai származásúak, és az újonnan érkező népesség tagjai is meglehetősen vegyes eredetet képviseltek - írták az ELTE közleményében.

A kutatók a felfedezésről szóló tanulmányukat a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című szaklapban publikálták