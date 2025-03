Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 8. 21:09 ::

Ha betiltanák a "Pride"-ot, a Sziget befogadná aberrált felvonulást

Ha más nem, a Sziget be fogja fogadni a Pride-ot, mondta Kádár Tamás, a Sziget ügyvezetője a Príma Szovjet Gépkocsi podcastjában. A podcastban a műsorvezetők azt kérdezték, mi lesz, ha betiltják a Pride-ot: „Akkor föl fogjuk ajánlani a Pride-nak, hogy legyen nálunk” – válaszolta erre Kádár. Hozzátette: Magic Mirror-sátor is lesz, a Pride-dal pedig egyelőre nem egyeztettek, de egyébként is,

nem szeretnénk senkinek a vitorlájából kifogni a szelet. (…) Nyilván az a legjobb, hogyha a Pride ott tud megrendeződni, ahol szeretnék, ha megrendeznék.

Kádár hozzátette, nem rohannak előre, de ha bármi ellehetetleníti a Pride-ot, akkor szeretettel látják őket.

Donald Trump amerikai választási győzelme alapjaiban rendezte át a világot, és ez még a hazai meleg közösség életére is hatással lehet. Sorsszerűnek tűnt, hogy február 22-én épp a „transznemű emberek” jogaiért tüntettek Budapesten, amikor a Várkert Bazárban Orbán elszabadult. Erős utalást tett rá, hogy betiltják a Pride-felvonulást, a deviáns gusztustalankodásért rajongó Telex szivárvány szemüvegén keresztül nézve „LMBTQI-emberek éves kulturális fesztiváljának általában vidám, de a rendőrség által komolyan biztosított dzsemboriját”.



Életkép a 2023-as Sziget Magic Mirror névre hallgató LMBTQP-színpadjáról (fotó: Karip Tímea / Index)

A miniszterelnök így fogalmazott, utalva az Európai Néppártot vezető Manfred Weberre: „Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő, mindegy, mit mond Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynökei.” Azt is megemlítette, hogy beleírják az Alaptörvénybe, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. A kettőnek még lehet köze egymáshoz, akár jogtechnikailag is.

„Teljesen mindegy, hogy Orbán mit akar betiltani, mert Pride lesz” – reagált a transztüntetésen Steiner Kristóf újságíró-aktivista Orbán szavaira. Azóta a kormányfői gondolatok értelmezése került a középpontba. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 24.hu-nak azt mondta, hogy nem beszélt a miniszterelnök teljes tiltásról. Arról beszélt még, hogy a kormányzat célja a gyermek- és ifjúságvédelem, és a cél az, hogy olyan keretek között, ahogy eddig megrendezték a Pride-ot, ne lehessen megrendezni.

(Telex nyomán)