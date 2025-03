Anyaország :: 2025. március 28. 17:35 ::

Utóvizsgálatot indított a GVH a Wizz Airrel szemben

Utóvizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Wizz Airrel szemben, mert a légitársaság egy 2019-ben lezárt versenyfelügyeleti eljárás következményeként mintegy negyedmilliárd forint összértékű kompenzációs csomagot, illetve több konkrét intézkedést vállalt, amelyek végrehajtását a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta a cégnek. A kötelezettségvállalás teljesítésének ötéves határideje lejárt, ezért a hatóság ellenőrzi az előírtak megvalósítását - közölte a GVH az MTI-vel pénteken.

Felidézik: 2019 nyarán zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a Wizz Air Hungary Zrt. (Wizz Air) Wizz Flex repülőjegy-kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. A cég az eljárás során kötelezettségvállalást ajánlott fel, amit a GVH Versenytanácsa elfogadott, és előírta annak teljesítését.

A Wizz Air vállalta, hogy a 2010 óta Wizz Flex szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók összesen mintegy negyedmilliárd forint kompenzációban részesülnek. A kompenzációt a cégnek a fogyasztók Wizz fiókjában kellett jóváírnia, és a fogyasztóknak öt évig volt lehetőségük arra, hogy azt felhasználják vagy bankszámlaszámuk elküldésével kérjék annak készpénzre váltását. Öt év elteltével a fel nem használt kreditek értékét átutalja a cég az SOS Gyermekfalu Alapítványnak. Azt is vállalta, hogy módosít a Wizz Flex szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatási gyakorlatán is, egyértelművé téve annak tartalmát, és célzott oktatási kampányt indít a légi utasok fogyasztói jogairól.

A GVH minden esetben részletesen vizsgálja a cégek által felajánlott - és a GVH által kötelezővé tett - vállalások teljesítését. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a versenytanács akár jelentős bírságot is kiszabhat. - írták.

Kitértek arra, hogy jelenleg is több versenyfelügyeleti eljárást folytatnak a Wizz Air-rel szemben. A GVH 2025. január 31-én közölte, hogy a légitársaság lényeges információt hallgatott el az ingyenes online utasfelvétellel kapcsolatban, ezzel plusz költségeket okozva az utasoknak. A Wizz Air elismerte a történteket, és vállalta, hogy több ezer fogyasztónak fizet pénzben is lehívható kompenzációt, amelynek összértéke meghaladja a 80 millió forintot. A GVH az utóbbi kötelezettségvállalás végrehajtását is ellenőrizni fogja.

Mindezekre reagálva a Wizz Air pénteken az MTI-vel közölte, hogy továbbra is együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal.

A légitársaság kiemelte, hogy a teljesített kötelezettségvállalással kapcsolatos utóellenőrzéshez szükséges adatokat átadja a versenyjogi hatóságnak.