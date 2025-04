Anyaország :: 2025. április 9. 12:13 ::

A kábítószerek elleni szigorításokról vitáznak a parlamentben

A kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvényjavaslat általános vitájával kezdte meg szerdai ülését a parlament.

Előterjesztő: a zéró tolerancia a helyes alapállás

A vitát az egyik előterjesztőként megnyitó Horváth László (Fidesz) hangsúlyozta: a kábítószer semmire nem megoldás, viszont mindent lerombol, roncs embereket, roncsolt közösségeket, majd teljes pusztulást kínál.

"Nem hiszem, hogy valóban ott tartanánk, hogy újságírók, választott politikusok vagy akár egy főpolgármester azt várja el tőlünk, hogy barátkozzunk meg azzal a gondolattal, hogy a jövőben együtt kell élnünk a kábítószerrel" - fogalmazott. Leszögezte: ki kell mondani, hogy nem vagyunk hajlandók együtt élni a kábítószerrel, a zéró tolerancia a helyes alapállás.

A javaslat célja ezért az, hogy a jogszabályi környezetben egyrészt fegyvert adjon a terjesztéssel szemben fellépőknek, másrészt pedig pajzsot a társadalom kezébe.

Horváth László hozzátette, azzal a megközelítéssel ért egyet, amely szerint elsőként a kábítószer fizikai jelenléte ellen kell fellépni. Fontos a prevenció és a rehabilitáció is, de ezeket nem a mostani csomag tartalmazza - jelezte.

Ami kábítószerként működik, az kábítószer - fogalmazott, közölve, a javaslat szerint nem a kémiai összetétel lényeges, hanem az, hogy ki milyen szándékkal dob a piacra bódító, kábító hatású szereket.

Súlyosabb minősítéseket kaphatnak végre a kábítószerekkel kapcsolatos jogsértések, az elterelés pedig végre nem a megúszást szolgálja majd, hanem lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a szavak szintjén akarjon valaki szakítani a kábítószerrel, hanem tegyen érte önmaga is, akár azzal is, hogy segíti a hatóságok munkáját - közölte.

Hozzáfűzte, a módosításnak köszönhetően lesznek végre eszközök az állam kezében ahhoz, hogy a bódult állapotban lévők ne jelentsenek többé veszélyt, kitilthatóvá válnak bizonyos településekről a kábítószer-kereskedők, a kábítószerből eredő vagyonok pedig nem lesznek kimenthetők.

A kritikákra reagálva a kormánypárti képviselő feltette a kérdést: miért csak a Fidesz foglalkozik ezzel a kérdéssel? Azok vitatják a javaslatot, akiknek soha semmi javaslatuk nem volt, vagy azon munkálkodtak, hogy a társadalmat befogadóbbá tegyék a kábítószerekre - nehezményezte.

Arra a felvetésre, hogy a javaslatban túlságosan domináns a büntetőpolitika, azt kérdezte: ha a kábítószer előállítása törvénytelen, hogyan kérheti bárki azt, hogy a fogyasztása megengedett legyen? Felhívta a figyelmet a kábítószerrel kapcsolatos erőszakra is, kiemelve: veszélyes azt állítani, hogy "egy füves cigi senkinek sem árt".

Nincs jó vagy rossz, könnyű vagy nehéz kábítószer, csak kábítószer van - hangsúlyozta, hozzátéve: ki kell mondani, hogy a fogyasztó nem feltétlenül áldozat, hanem sokszor maga is veszélyt jelent a társadalomra.

Kormány: a hajtóvadászat folytatódni fog

Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára kiemelte: támogatják a javaslatot, amely igyekszik megóvni a következő nemzedéket a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem káros hatásaitól.

Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban újfajta - sokszor ismeretlen vegyületekből álló - kábítószerek kerültek a forgalomba. Ezek az új típusú kábítószerek ráadásul sokkal olcsóbbak és könnyebben hozzáférhetők. Az ország olyan részein is terjednek, ahol eddig nem, és az egészségkárosító hatásukat még kevésbé lehet megbecsülni. Még nagyobb veszélybe került még több ember, ezért kell lépni - jelentette ki az államtitkár.

Rétvári Bence szerint ezek az új szerek még nehezebb helyzetbe hozzák az amúgy is nehéz körülmények között élőket, és sokszor kisebb bűncselekmények mögött is a kábítószerhez szükséges pénz megszerzése a valódi ok.

Az államtitkár az egyén egészségét károsító hatások mellett kitért a közbiztonság veszélyeztetésére is, arra, amikor a magukból kivetkőzött, kábítószer hatása alatt állóktól kell tartaniuk az állampolgároknak.

Rétvári Bence megbocsáthatatlannak nevezte a drogkereskedők oldalán megjelenő "pénzéhséget", és kijelentette: a börtönben a helyük. Jelezte, a hajtóvadászat folytatódni fog, azt szeretnék elérni, hogy a gyermekekre ne jelentsen veszélyt, hogy a kábítószer-bűnözők utolérik és tönkreteszik.

Az államtitkár fontosnak nevezte a fiatalok felvilágosítását, jelezve, hogy a nemzeti köznevelési portálon számos kisfilm, tananyag elérhető a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről. Felhívták az iskolák figyelmét, hogy használják ezeket a felvilágosító és elrettentő kisfilmeket - jegyezte meg.

A javaslatban szereplő kezdeményezések közül kiemelte, hogy megteremtik a lehetőségét annak, hogy 72 órára fogdába vigyék a fogyasztókat, hogy ne kelljen a törvénytisztelő polgároknak attól félniük, hogy magukból kivetkőzött, őrjöngő emberek rájuk támadnak.

A jegyzők lehetőségeit is kibővítik: ha működési engedéllyel rendelkező üzletben két alkalommal kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény történt, akkor fél vagy egyéves időtartamra be lehet majd zárni a helyet. Egyúttal fel kell tüntetni, hogy a bezárás milyen okból történt. Rétvári Bence megemlítette a vagyonelkobzás bővítését és a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását.

Az államtitkár szólt az alaptörvény módosításáról is, amelyben szintén megjelenik a zéró tolerancia. Rétvári Bence elfogadhatatlannak nevezte, ami a baloldal kampányaiban időről időre előkerülve bizonyos kábítószerek legalizálását célozza.

Az a cél, hogy minden magyar ember biztonságban legyen, de főként a fiatalok, akiket a kereskedők megcéloznak - hangsúlyozta.

A DK elutasítja a "kriminalizálást" és "a büntetési tételek ész nélküli szigorítását"

Varga Zoltán (DK) azt mondta, a drogok illegális használatának és kereskedelmének elterjedésében a kormánynak elévülhetetlen felelőssége van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószerek tilalmával kapcsolatos hatályos törvény jelenleg is az egyik legszigorúbb Európában. Isteni szerencséje van Szájer Józsefnek, hogy Belgiumban nem a magyar törvényeket alkalmazzák - jegyezte meg.

Hol voltak eddig? - kérdezte, úgy folytatva, az elmúlt másfél évtizedben a magyar vidék belefulladt a szintetikus drogok özönébe, Orbán Viktor miniszterelnök viszont csupán a februári évértékelőjében csodálkozott rá a magyar valóságra. Szerinte ha a kormányfő komolyan gondolná a kábítószer elleni harcot, akkor nem egy politikust, hanem egy szakembert nevezett volna ki kormánybiztosnak.

Az ellenzéki képviselő azt mondta, támogatják a kábítószer-kereskedők elleni határozottabb fellépést, de elutasítják, hogy fiatalokat egyetlen szál füves cigi elszívása miatt kriminalizáljanak. Szerinte a drogelőállítás és -terjesztés visszatartó erejét nem a büntetési tételek ész nélküli szigorítása, hanem a felderítés hatékonyság jelenti.

Jelezte, a DK határozati javaslatot nyújtott be, amely a "fenntartható megoldást" kínál a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem elleni küzdelemben, figyelembe véve a megelőzés, a rehabilitáció és a jogi szankciók hatékonyságát, valamint a "társadalom érzékenyítését" is. Véleménye szerint a kormány javaslatai nyomán nem fog visszaszorulni a droghasználat, csak még több embert zárnak majd börtönbe.

A Mi Hazánk kötelezővé tenné a drogtesztet a politikusok számára

Dócs Dávid (Mi Hazánk) emlékeztetett arra, hogy a statisztikák szerint a droghasználók átlagéletkora csökkenő tendenciát mutat, a kábítószer már az általános iskolákban is felütötte a fejét.

Ha nem sikerül időben lépni, olyan "Koszovó" fog kialakulni az ország több területén, ahonnan mindenki, aki csak tud, menekülni fog - figyelmeztetett, drákói szigort szorgalmazva.

A kormánynak 15 éve lett volna arra, hogy ezzel az igen fajsúlyos problémával foglalkozzon, ezalatt számos tragédia, bestiális bűncselekmény történt, nemrég például Fonón - idézte fel, majd felszólította a hatóságokat arra, hogy vegyék sokkal komolyabban a hasonló eseteket.

Hét éve nem látott bűnözési hullám teljesedik ki mára, mert a hatóságok nem, vagy nem kellő eréllyel járnak el - nehezményezte, példaként felhozva a választókerületéhez tartozó Rimóc helyzetét.

A drogokkal szembeni fellépést közös felelősségnek nevezte, ezért a javaslatot a Mi Hazánk támogatásáról biztosította. Hozzátette: a társadalom 90 százaléka elutasítja a drogokat, a maradék 10 százalék azonban igen hangos, most például hidakat foglalnak el.

Támogathatónak nevezte azt, hogy a teljes vagyonelkobzás megjelenik a drogterjesztők kapcsán, jelezve: szükségesnek tartanák azt kiterjeszteni a korrupt vagy droghasználaton kapott politikusokra is, ahogy a politikusok számára kötelezővé tennék a drogtesztet is.

(MTI nyomán)