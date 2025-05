Anyaország :: 2025. május 4. 20:10 ::

Másodfokú riasztást adtak ki néhány nyugat-magyarországi járásra

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Vas után Somogy, Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A HungaroMet vasárnap délután Vas vármegye néhány járására adott ki másodfokú riasztást hevesebb zivatarok veszélye miatt, majd ahogyan a csapadékrendszer kelet felé haladt, visszavonta a Vas vármegyei riasztásokat és kiadta azokat Somogy, Tolna és Baranya vármegyék egyes járásaira.

Vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásnak veszélye miatt Somogy, Tolna és Baranya vármegyében, az ország többi részén pedig - Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével - elsőfokú figyelmeztetés zivatarok veszélye miatt.

Az előrejelzés szerint vasárnap a késő délutáni, esti órákban a Nyugat-Dunántúlt elérő záporos, zivataros csapadékrendszer fokozatosan kelet felé terjed, miközben tágabb előterében keletebbre is újabb cellák pattanhatnak ki, zivatarokra nagyobb számban az ország déli felén lehet számítani. Zivatarok környezetében viharos, óránkénti 60-80 kilométeres, lokálisan esetleg erősebb széllökés, jégeső és intenzív csapadékhullás is előfordulhat. A Dél-Dunántúlon, esetleg a Duna-Tisza köze nyugati részén egy-egy hevesebb zivatarcella is előfordulhat akár két centiméternél is nagyobb jéggel, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökésekkel, és rövid idő alatt lehulló 20-25 milliméter csapadékkal. Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül.

Átmeneti szünetet követően hétfőn a déli óráktól ismét nő a zivatarok száma, ekkor leginkább az ország déli, délkeleti felén. A zivatarokat a viharos széllökések, valamint a jégeső mellett már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás. Elsősorban déli, délnyugati tájakon heves zivatar kialakulására is alkalmasak a feltételek, amelyhez 2-3 centimétert meghaladó jég, óránkénti 90 kilométerest meghaladó szélrohamok is társulhatnak. A zivatarhajlam várhatóan az esti, késő esti órákban sem csökken számottevően. Felhívták a figyelmet arra: a zivatarok térbeli előfordulásában nagy a bizonytalanság, egyes forgatókönyvek alapján a heves események az országhatáron kívül zajlanak le.

A HungaroMet Zrt. hétfőre Baranya vármegyére adott ki másodfokú figyelmeztetést hevesebb zivatarok veszélye miatt, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna vármegyék területére pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - javasolt védett helyre vinni.

Továbbá, ha villámlik, érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben - hívták fel a figyelmet, hozzátéve: kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, és akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.

Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.