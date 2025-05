Anyaország :: 2025. május 29. 12:46 ::

Magyar Péter szerint a korábbi pártja Lázárral az élen indulna a választáson

„Talán jobban érthető, hogy mire készülnek, ha azt rögzítjük, hogy ez a kormány, Orbán Viktor elveszítette a társadalmi támogatottságát. (…) Mindent úgy kell értelmezni, akár a mostani törvényjavaslatokat, akár az uszítást, hogy azért teszik, mert egy lefelé menő pályán vannak, és nem tudnak megállni” – mondta Magyar Péter a Telex adásában az arra vonatkozó kérdésre, hogy életbe lépett a törvény, amellyel az EP-képviselőket magyarországi vagyonnyilatkozat letételére kötelezi a kormány.

A Tisza elnöke úgy látja, Orbán és a Fidesz most körülbelül ott tart, ahol Gyurcsány Ferenc és az MSZP 2007-2008 környékén. Állítása szerint a Fidesz saját belső közvélemény-kutatásai szerint is benézett a támogatásuk 2 millió szavazó alá, amire 2002 óta nem volt példa, és 10 százalékkal vezet előttük a Tisza.

A Tisza elnöke szerint egyértelmű, hogy a békés, emberséges Magyarország, és a gyűlöletkeltő, lefelé süllyedő hatalom áll szemben, és ebben a kontextusban kell értelmezni a vagyonnyilatkozati törvényt is. Szerinte az élete egy nyitott könyv, és a vagyoni helyzetét is bemutatta már korábban. Ez a jogszabály csak színház, mert a nyilatkozatukat a kormánypárti politikusok is rendre hibásan töltik ki, vagy megmagyarázhatatlan a gazdagodásuk, ami abból kiolvasható. Ilyen szerinte Lázár János vagyonosodása is, amit ha a NAV megvizsgálna, akkor „ott elég súlyos megállapítások lennének, és lesznek is”.

Magyar Péter azt mondta, tudja, hogy a törvény ellene irányul, de ő a legjobb tudása szerint ki fogja tölteni és le fogja adni. Ha pedig a miniszterelnök hajlandó ugyanerre, akkor ő nyilvánossá teszi a szülei, testvérei vagyonát is, mert nekik nincs titkolnivalójuk.

A Tiszánál bármit el tudnak képzelni a hatalomról, de üzeni, hogy nem fog megijedni. A kérdésre, hogy készülnek-e arra, hogy egy nap bilincsben elviszik, azt mondta, akkor „úgy fogok eljárni, mint Kossuth Lajos, aki megtanult jól angolul”, a börtönben a rendelkezésére álló időben dolgozik majd a nyelvtudásán.

A hozzájuk eljutott információk alapján azt mondta, Orbán Viktor elvesztette a kapcsolatát a valósággal, miközben egyes tanácsadói próbálják a földön tartani, és visszatartani az olyan durva lépésektől, ahonnan nincs visszaút.

Magyar Péter fideszesektől, Mráz Ágoston Sámueltől, más kormányközeli kutatóktól tudni véli, hogy 2026. április 12-ét nézték ki a választás napjának.

A Tisza elnöke elmondta, hogy a párt a tervek szerint a nyár végén bemutatja a képviselőjelölt-jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben.

Parlamenti képviselőknek nem szavazógépeket és megalkuvókat keres, hanem olyan embereket, akik kiállnak az igazukért és a kerületük választóiért, a leendő frakción belüli viták árán is. Szerinte ha egy pártban nincs helye az ellentmondásnak, az kontraszelekcióhoz vezet, ennek eredményét most a Fideszben láthatjuk.

Az értesülése szerint zajlanak olyan folyamatok a kormánypártban, hogy esetleg Lázárral az élen induljanak a választáson, ugyanis „Orbán nem megy vesztes csatába”.

