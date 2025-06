Anyaország :: 2025. június 11. 07:45 ::

Pisiszünetet kellett tartania egy Intercitynek

Szombathelyről kilenc óra után indult Budapestre egy Intercity, amelyen nem működtek a mellékhelyiségek, ezért a vonat megállt Csornán, hogy az utasok vécére mehessenek − írja a Savaria Fórum nyomán az Index.

A hosszabb szünetről Répcelak után tájékoztatták az utasokat, Csornán negyedórát állt az Intercity, majd, miután mindenki eljutott vécére, ellenőrizték, hogy az utasok visszaszálltak-e a vonatra, és folytatta útját Budapestre.

Ezt követően Komáromban ismét hasonló szünetet tartott, ahol azonban az állomáson lévő mellékhelyiségek zárva voltak felújítás miatt, ezért az út szélén lévő öt darab kihelyezett mozgóvécét használhatták az utasok.

Újra fennakadás volt a balatoni vasúti közlekedésben



Kedden ismét fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, ezúttal a székesfehérvári vonalon számíthattak az utasok hosszabb, 15-30 perces késésekre felsővezeték-szakadás miatt, ezért Kelenföld és Tétényliget között egy vágányon közlekedtek a vonatok.

A balatoni vonalat is érintették a késések, melyre a MÁV-csoport közölte az Indexszel, hogy a mentesítő buszjáratokat ezúttal is abból a több száz járművet tartalmazó erősítőbusz-flottából állítják ki – igény szerinti mennyiségben, amely a pünkösdvasárnapi biztosítás derékhadát is adta.