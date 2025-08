Anyaország :: 2025. augusztus 3. 10:31 ::

Folyamatosan csökken a sörfogyasztás Magyarországon

Az elmúlt öt évben 11 százalékkal csökkent a sörfogyasztás Magyarországon, de az idén a valódi fogyasztáscsökkenés már magában 8 százalék – írja a Portfolio.

Augusztus első péntekén ünnepeljük a sör világnapját, a 2008 óta augusztus első péntekén megrendezett kezdeményezés a kaliforniai Santa Cruz egyik kiskocsmájából indult, Magyarországon a Magyar Sörgyártók Szövetsége kezdeményezésére először 2015-ben ünnepelték.

Igazán azonban Magyarországon nincs ok az ünneplésre, mert az elmúlt öt évben a hazai sörfogyasztás 11 százalékkal csökkent.

Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója elmondta, hogy hullámzó a hazai fogyasztás, az elmúlt öt évben kétszer is tízszázalékos esést szenvedtek el, míg másik három évben három százalék körül növekedést értek el.

Tavaly év elején elindult Magyarországon a kötelező visszaváltási rendszer, és az arra ösztönözte a kereskedőket, hogy biztonsági készletet építsenek, hogy ha valamelyik termék ellátása megakadna, akkor is forgalomban tudják tartani az ismert sörtermékeket. Ha a piac valódi dinamikáját kellene megítélnünk, akkor az első félévben a valódi fogyasztáscsökkenés olyan 8 százalékot mutathat – mondta Kántor.



Fotó: Getty Images

Az idei számokon sokat ront, hogy a valaha mért leghűvösebb volt a május, márpedig a sörfogyasztás erősen függ az időjárástól. A sörgyártók most abban bíznak, hogy az augusztus meleg és így erős lesz, de Kántor Sándor szerint ez is csak a korrekcióra lesz elég, mert nem csak a hőmérséklet miatt van visszaesés.

Nagyon fontos tényező a fogyasztás volumenének a változásában, hogy a fiatal generáció sokkal egészségtudatosabb, ezt látjuk az egyéb alkoholtermékeknél is, és ez igaz a sörre is. Ami még látszik, hogy nemcsak az egészségtudatosság, hanem a minőségtudatosság is megjelenik a magyar sörfogyasztók viselkedésében, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a prémium termékek forgalma nő, a gazdaságos, gyengébb minőségű termékek forgalma viszont jelentősen csökken – mondta az igazgató.

A szuperprémium és prémium szegmensek aránya már meghaladja a teljes forgalom harmadát, míg öt éve ez még csak 25 százalék körül alakult – írja a lap.