Anyaország :: 2025. augusztus 7. 09:01 ::

Meghalt Szamos Miklós, pár órával azután, hogy bezáratták a cukrászdáját

79 éves korában infarktus következtében meghalt Szamos Miklós cukrászmester, a budai Ruszwurm cukrászda tulajdonosa. A haláleset nem sokkal azután történt, hogy az I. kerületi önkormányzat szerdán végrehajtókkal bezáratta a helyet – írja a Blikk nyomán az Index.

A cukrászda kiürítése azután kezdődött meg, hogy az üzemeltető cég mintegy félmilliárdos tartozást halmozott fel. Böröcz László, a kerület polgármestere szerda reggel a közösségi oldalán reagált az esetre.

– Ma reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita – írta. A kerületvezető hangsúlyozta, hogy „a Ruszwurm Kft. régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak”.

A Ruszwurm Cukrász és Vendéglátóipari Kft. szerdán hajnalban közleményt tett közzé, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy az ügy „nemcsak egy több mint 200 éves történelmi cukrászdát, a budai Ruszwurm Cukrászdát érinti, hanem súlyos kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságával és a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban is”.

A Ruszwurm Cukrászda a budai Várban, a Szentháromság utca 7. számú házban található. 1827-ben itt kezdte meg működését Schwabl Ferenc cukrász. A berendezések csodával határos módon a jelentős épületkárok ellenére az 1849-es és 1944-es ostromot is túlélték.

A rendszerváltás első évében, 1990-ben felgyorsult Magyarországon a privatizáció. A Ruszwurm Cukrászda később egy külföldi tulajdonú társasághoz került, és sorsa bizonytalanná vált. Ekkor a Szamos Marcipán márka névadója, Szamos Mátyás fiai és unokái kibérelték, majd 1990-ben megvásárolták a cukrászda használati jogát, ami ezidáig Szamos Miklós tulajdonában volt.

Szamos Miklós 1987-ben alapította első saját vállalkozású cukrászdáját családjával közösen, Marcipán néven. Az édesapjával, Szamos Mátyással együtt az 1960-as években kezdték el a kézzel készített marcipán tortadíszek gyártását. Elindították a Párisi utcai üzletet, megismertetve a nagyközönséget a különleges bon-bonokkal. Később megvásárolta és felújította a Ruszwurm és a Korona Cukrászdákat, illetve megnyitotta a Szamos Cukrászdát Budaörsön.