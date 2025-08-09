Anyaország :: 2025. augusztus 9. 11:58 ::

Balatoni Turizmus Szövetség: több mint félezren fulladtak vízbe az elmúlt öt évben - a többségük a megfelelő úszástudás hiányán múlt

Ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát - figyelmeztetett a Balaton-átúszás apropóján szombaton a Balatoni Turizmus Szövetség.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben kiemelték: a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszni tudás.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának adatai alapján azt írták, a statisztikák szerint az elmúlt öt évben több mint 560 ember vesztette életét hazánk természetes vizeiben, a tragédiák közül több mint 60 a Balatonban történt. Ezek nagy része elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel - idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét.

A szervezet vezetője rámutatott: a nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka, mégis sok olyan gyerek és felnőtt van, aki nem tud vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni. A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet - tette hozzá.

Fekete Tamás közölte, a Balaton körül rengeteg úszásoktatás indult el a nyáron, kifejezetten gyerekeknek. Ezek a tanfolyamok nemcsak a biztonságot alapozzák meg, hanem hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és akár a sport iránti szeretet kialakulásához is - jegyezte meg.

(MTI)