Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 14. 19:20 ::

Gyóntatófülkében bújt el az erőforrás, hogy ellophassa a perselypénzt

Egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget a napokban, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Az asszony elmondta, hogy őt az egyik – helyi biztonsági rendszerekkel foglalkozó – cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett.

Ő azonnal visszament a templomba, melyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt. Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.

A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek. A 44 éves nagykanizsai férfi elmondta nekik, hogy néhány órával korábban vonattal érkezett Szekszárdra, és arra gondolt, hogy a templomban gyorsan pénzhez tud jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem 30 000 forintot szedett ki. Arra nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van.

Az egyenruhások a tolvajt elszámoltatták, majd előállították, és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A perselyből elemelt pénzt az egyház képviselőjének még aznap vissza is adták - közölték honlapjukon.