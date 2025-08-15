Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 15. 18:10 ::

"Hátravinni, agyon lőni!!" - ezúttal Magyar Pétert likvidálta majdnem egy mocsokban élő nethuszár

A Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyon lőni!!” hozzászólást író felhasználót. A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves Békés vármegyei lakost - írja honlapján a rendőrség.

Bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.