Novák Előd feljelentette a himnuszgyalázó karibi énekesnőt

Mivel a rendőrség a himnuszgyalázó karibi énekesnő augusztus 20-i produkciója miatt nem indított hivatalból eljárást, feljelentést tettem, hiszen a Btk. 334. § a nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt így rendeli büntetni: Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – írta Facebook-oldalán Novák Előd.

A Mi Hazánk alelnöke költői kérdésként azt is feltette: vajon nem volt elég a huszárruhába öltöztetett vietnámival való érzékenyítés, akivel korábbi nemzeti ünnepünkön a Bánk bán „Hazám, hazám” című áriáját is énekeltették?

Mint arra a politikus emlékeztetett, a Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozatának részeként Budapest számos pontján tartottak ingyenes koncerteket, a Műegyetem rakparton felállított színpadon lépett fel a bevándorló hátterű énekesnő, aki egy másik dal ritmusára, cigivel a kezében, a színpad szélén ülve „énekelte el” a Himnuszt, borzasztóan hamisan, a szövegben is megzavarodva.

Miután már „antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízottja” is van az Orbán-kormánynak (a korábban az SZDSZ-ben politizáló Bóka János személyében), nem csoda, hogy Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője ezt írta: „Látom, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem nagyon fontos a kormánynak, de kérdem én: mikor lesz zéró tolerancia a magyarellenességgel szemben is?” Bizony, az antiszemitának bélyegzett, ír Kneecap zenekar tagjait három évre kitiltották Magyarországról, miközben a magyar himnusz és zászló, illetve a Szent Korona szabadon gyalázható – összegzett a bejegyzésben.