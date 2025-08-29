Anyaország :: 2025. augusztus 29. 12:21 ::

A NER jobboldali kritikája II.

Kifogyhatatlan téma, és úgy tűnik, hogy a közélet egyre-másra dobja fel nekünk a magaslabdákat, amiket alig győzünk leütni.

De miért van egyáltalán szükség erre a kíméletlen jobboldali kritikára? Mik azok, amik sarokpontjai lehetnek egy-egy ilyen kritikának? Mindezekre, és még ennél is többre igyekeztünk válaszokat adni, miközben a Pride-tól kezdve, Dopemanen át, egészen Ukrajnáig jutunk el. Bulváros sztorik, és véresen komoly történések is terítékre kerülnek.

A műsor felvételére augusztus elején került sor, rendhagyó módon, bár zárt körben, de közönség előtt - írják a készítők.