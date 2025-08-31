Anyaország :: 2025. augusztus 31. 14:46 ::

Új funkciót, bérlet widgedet kap a MÁV+ app

A MÁV+ alkalmazás új funkcióival mostantól a bérletek és jegyek egyszerűen kitűzhetők a telefon főképernyőjére, offline módban is könnyedén megmutathatók, ráadásul gyorsabb elérés és új "kedvenc állomás" mentési lehetőség is elérhető lett az appban – írja az Economx.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a MÁV+ applikáció egy új funkcióval bővül, ami már lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve, és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi.

Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész! – ezzel a mondattal népszerűsíti a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet Hegyi Zsolt.



Fotó: Wikipédia

A poszt szerint a widget mellett más újdonságok is elérhetők a MÁV+ alkalmazásban. Megjelent például az úgynevezett shortcut lehetőség, amelyek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a Tervezés fülön pedig új Kedvenc funkció került bevezetésre.

Ennek révén az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt, annál többet is – ígéri a cég. Az átmeneti időszakban a két appverzió (MÁV és MÁV+) egymás mellett él, párhuzamosan elérhető.