Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 2. 11:02 ::

Vitatta a bíróságon az Árpád hídi gázoló, hogy alkalmatlan a vezetésre

Kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az előkészítő üléssel megkezdődött a büntetőpere B. Dávidnak, aki 2023 nyarán a feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves biciklist az Árpád hídon.



Fotók: Adrián Zoltán / 24.hu

B. Dávid és vádlott társa, L. Márton szabadlábon, elegáns ruhában érkezett a bíróságra. Előbbi sötétkék öltönyt, a másik férfi fehér inget és fekete nadrágot viselt.

A 2023. július elsején éjjel egykor történt tragédiát egy spontán kialakult gyorsulási verseny okozta, melyben egy Mercedes mellett két BMW vett részt, és mindhárom jármű jelentősen átlépte a sebességhatárt. A hajsza során a csaknem 700 lóerősre feltuningolt Mercedes sofőrje 168–170 km/h sebességgel döngetett a Népfürdő utcai villamosmegállónál Buda felé a belső sávban.

Ezt követően a híd előbb balra, majd jobbra ívelő útkanyarulatában azt tapasztalta, hogy a gépkocsi balra kezdett húzni, ezért jobbra kormányzott. Ekkor azonban elvesztette az uralmát a járműve felett, és a szalag- és csőkorlátot átszakítva felhajtott a kerékpárútra, ahol nagyjából 69–76 km/h sebességre lassulva elütötte az ott szabályosan bicikliző 26 éves férfit.

Az ügyész elmondta, hogy az áldozatnak mindkét lába amputálódott, és még aznap a kórházban meghalt. Hozzátette: B. Dávid még a menetstabilizátort is kikapcsolta, hogy gyorsabban tudjon haladni a spontán kialakult versenyzés során.

A bringást elgázoló Mercedes felborult, és miközben pörgött a hídon, 117 km/h sebességgel belecsapódott az egyik BMW, az ütközés következtében a Mercedes vezetője nyolc napon túl gyógyuló kulcscsonttörést szenvedett, de a BMW-t vezető L. Mártonnak is több csontja eltört a balesetben.

A kerékpárost halálra gázoló B. Dávid beismerte a bűnösségét a nyomozati szakban, de azt tagadta, hogy versenyzett volna a két BMW-vel. Azt elismerte, hogy gyorsan ment, de állítása szerint csak azért taposott bele a gázba, mert túl közel ért hozzá a mögötte érkező BMW.

A szintén súlyos sérüléseket szenvedő L. Márton szintén részben beismerte a bűnösségét a gyanúsítotti kihallgatása során. Azzal érvelt, hogy a balesetben közrejátszott, hogy az autója megcsúszott a másik járműből kifolyó olajon. Azt szerette volna elérni a nyomozati szakban, hogy közvetítői eljárásra bocsássák az ügyét, és milliós jóvátételt fizethessen a tragédiát okozó sofőrnek a sérülései miatt, ám ezt az ügyészség elutasította.

Az ügyész a sportautót vezető B. Dávidra letöltendő fogházbüntetést kért halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – azzal, hogy végleg tiltsák el a közúti járművezetéstől.

A vele ütköző BMW-sre pedig felfüggesztett fogházbüntetést és pénzbüntetést kért az ügyész közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – őt határozott időre tiltatnák el a közúti járművezetéstől. A mai tárgyaláson azonban a vádhatóság nem terjesztett elő mértékes indítványt arra vonatkozóan, hogy milyen büntetést szabjanak ki a terheltekre.

B. Dávid a váddal egyezően beismerte a cselekmény elkövetését a bíróságon, ám azt vitatta, hogy alkalmatlan lenne a vezetésre, ezért a tárgyalás megtartását kérte. A bíróság elfogadta a beismerő vallomását.

L. Márton ugyancsak beismerte a vádiratban foglaltakat, viszont ő is tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt.

Az ügyész pszichológus szakértő meghallgatását indítványozta annak bizonyítására, hogy B. Dávid alkalmatlan a vezetésre, és tanúk meghallgatását kérte az utcai versenyzés bizonyítása érdekében.

Az ügyvédek közlekedési szakértő, pszichológus és több tanú meghallgatását kérték azzal, hogy tehessen vallomást az elsőrendű vádlott kezelőorvosa is.

(24 nyomán)