Anyaország :: 2025. szeptember 3. 12:50 ::

Pikáns válasz: a letiltott katolikus pap helyett a nyugalmazott érsek szentelte fel a Mi Hazánk turulszobrát

A Munkásőr Emléktársaság vezetőjének panaszára letiltott katolikus pap helyett a nyugalmazott érsek, Márfi Gyula szentelte fel a Mi Hazánk turulszobrát, köszönjük szolgálatát, ahogy Kovács Attila református lelkipásztorét is! - írja bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

A botrányairól elhíresült Udvardy György érsek tiltogatása is mutatja, hogy a rendszerváltás nemcsak a politikában siklott ki, hanem az egyházakban is... Ráadásul a fideszes polgármester sem engedélyezte a közterületi turulszobor-avatást Lesenceistvándon, így magánterületen kellett felállítsuk azt, egy utcamenti kertrészt megnyitva, közkinccsé téve. Már a Google-térképen is megtalálható az első Hazatérésnapi Turul-emlékmű.

A vereckei turulszobrot rendszeresen megrongálják a soviniszta ukránok. A munkácsi turulszobrot már le is döntötték. A szélsőséges magyarellenesség azonban a csonkaországban is jelen van, de nem hagyjuk a hegyvidéki turulszobrot eltávolítani! A turul ugyanis történelmünkön átívelő nemzeti jelkép, hasonlóan, mint pl. a magyar trikolór, amelyeket a XX. századi magyarországi nemzetiszocialisták éppúgy használtak, mint a kommunisták, mégis a piros-fehér-zöld nem ideológiai táboroké, hanem a nemzeté.

Ünnepelni nem Trianont kell (akár a „nemzeti összetartozás napjaként”), hanem pl. a Rongyos Gárdát vagy a hazatérés napját, a második bécsi döntés évfordulóját. Bizony, ezért 3 éve országgyűlési határozati javaslatot is nyújtottunk be, hogy a magyarság méltó módon ünnepelhesse a trianoni diktátum következtében elvesztett egyes nemzetrészeink hazatérését. Kár, hogy leszavazták, de az évfordulón egy ilyen emelkedett emlékműavatás mégis erőt ad a magyarság megmaradásáért és felemelkedéséért folytatott küzdelmünkben.