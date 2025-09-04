Anyaország :: 2025. szeptember 4. 07:47 ::

Kinek mit intézett a kormánya: Ahmed, Mahmud, Mohamed és Musztafa mától hivatalosan a "magyar" utónévkincs részei

A kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről, írja a 24 és a Telex. Hankó Balázs Magyar Közlönyben megjelent rendelete szerint a magyar utónévkincs a nemzeti identitás részét képezi. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait.



Itt repül a magyar nemzeti identitás... (illusztráció: istockphoto.com)

A rendelet az utónévkincs jelentőségének megerősítése érdekében a magyar utónévjegyzéket tartalmazza.

A rendelet csütörtöktől hatályos. A férfi utónevek jegyzékének szúrópróbaszerű vizsgálata azt mutatja, hogy szerepel benne az Ahmed, a Mahmud, a Mohamed és a Musztafa is.

Ha pedig a lányneveket nézzük, megtaláljuk a jegyzékben a Sugárkát és a Dzseniszt, de a "magyar" utónévkincs része lett az Amarillisz, Ifigénia, Elif és Jetti is.

A fideszes Kósa Lajos javaslatára az Országgyűlés döntött úgy, hogy a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar és a nemzetiségi utóneveket. Ha valaki olyan utónevet szeretne adni gyerekének, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónévrendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti. Hankó Balázs szerint a szigorúbb szabályozásra azért van szükség, mert az utónevek nemcsak kulturális örökségünk hordozói, hanem meghatározzák a gyermekek egész életét is.

Kósa Lajos egyébként korábban elárulta , konkrétan melyik keresztnevekkel volt gondja, amikor törvényjavaslatát benyújtotta. Az általa kifogásoltak közül ugyanakkor több is bekerült az engedélyezett nevek közé.

