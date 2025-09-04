A kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről, írja a 24 és a Telex. Hankó Balázs Magyar Közlönyben megjelent rendelete szerint a magyar utónévkincs a nemzeti identitás részét képezi. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait.
A rendelet az utónévkincs jelentőségének megerősítése érdekében a magyar utónévjegyzéket tartalmazza.
A rendelet csütörtöktől hatályos. A férfi utónevek jegyzékének szúrópróbaszerű vizsgálata azt mutatja, hogy szerepel benne az Ahmed, a Mahmud, a Mohamed és a Musztafa is.
Ha pedig a lányneveket nézzük, megtaláljuk a jegyzékben a Sugárkát és a Dzseniszt, de a "magyar" utónévkincs része lett az Amarillisz, Ifigénia, Elif és Jetti is.
A fideszes Kósa Lajos javaslatára az Országgyűlés döntött úgy, hogy a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar és a nemzetiségi utóneveket. Ha valaki olyan utónevet szeretne adni gyerekének, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónévrendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti. Hankó Balázs szerint a szigorúbb szabályozásra azért van szükség, mert az utónevek nemcsak kulturális örökségünk hordozói, hanem meghatározzák a gyermekek egész életét is.
Kósa Lajos egyébként korábban elárulta, konkrétan melyik keresztnevekkel volt gondja, amikor törvényjavaslatát benyújtotta. Az általa kifogásoltak közül ugyanakkor több is bekerült az engedélyezett nevek közé.
Korábban írtuk:
- 2024: Pipó, Ájlá, Nazir és Klinton lehet már a gyerek neve, Wednesday, Jézus, Lucifer és Szentistván még nem
- Névadási szokások 2022-ben: japán mangák és török sorozatok pusztítanak; próbálkoztak Kolbásszal és Leninával is
- Rikárdó, Brendon, Nikolasz és Krisztofer - az idei "termés" statisztikája számos nem hiába születésről árulkodik