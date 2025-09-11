Anyaország :: 2025. szeptember 11. 11:15 ::

Mi Hazánk: nem "hergelés" van Szolnokon, hanem felháborodás a közbiztonság hiánya miatt

Üzenem Szalay Ferencnek, Szolnok kormánybiztosának, hogy nem "hergelés" van Szolnokon - ahogyan ő írta a posztjában -, hanem felháborodás a közbiztonság drasztikus romlása miatt! - írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás

Egészen elképesztő, ahogy Szolnok volt fideszes polgármestere, jelenlegi kormánybiztosa bagatelizálja a közbiztonság rossz állapotát. Miközben a városban néhány hét alatt szétvertek egy diszkót, késeltek a pályaudvaron, megvertek egy buszsofőrt és két család botokkal felfegyverkezve összeverekedett, kérdezem: Kormánybiztos Úr, ha ez nem a közbiztonság összeomlás, akkor Ön szerint ez az állapot a normalitás? És még nem beszéltem azokról a bűncselekményekről, amelyek már el sem jutnak a nyilvánosságig.

Azt gondolom szomorú, hogy egy ilyen vezető pozícióban lévő politikus nem elismeri a helyzet komolyságát és azon dolgozik, hogy ez változzon, hanem helyette azokat vádolja "hergeléssel", akik felhívják a figyelmet a problémára. De a Mi Hazánk Mozgalom nem fog meghátrálni sem a Fidesz, sem városvezetés sem pedig a bűnözők elől. Szombaton 15:00-kor kiállunk a rendért Szolnokon!