A feleséget hibáztatta, a stábtagot dugogatta - kulisszatitkok Gyurcsány lemondásáról

A Direkt36 számos új részletet feltárt a Gyurcsány Ferenc májusi visszavonulásához vezető eseményekről. A tényfeltáró központ újságírói több mint harminc olyan emberrel folytattak beszélgetéseket, akik bennfentes tudással rendelkeztek a témáról. Alább egy összefoglaló a legfontosabb részletekkel.



Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

1. Nem tartottak Magyar Pétertől

A DK a többi ellenzéki párthoz hasonlóan megpróbálta kihasználni, hogy tavaly februárban kiderült, Novák Katalin köztársasági elnök megkegyelmezett a bicskei pedofil bűncselekmények egyik elítéltjének. Emiatt bizakodóbbá váltak a pártban, és lelkesen nézték azt a Partizán-interjút is, amelyben Varga Judit korábbi igazságügyminiszter volt férje, Magyar Péter keményen nekiment az Orbán-kormánynak, amelynek hosszú ideig ő is haszonélvezője volt.

„Azt hitték, a Magyar Péter-jelenség majd az ellenzéket erősíti” – mondta a párt működését közelről ismerő egyik forrás a DK vezetőségére utalva. Bár Magyar Péter a következő hetekben egyre inkább aktivizálta magát, a DK kampánystábja továbbra is úgy vélte, nyilvánosan nem kell foglalkozniuk vele. A forrás szerint úgy vélték, hogy a közösségépítés nem fog menni Magyarnak, a pártja egy lesz majd az időnként feltűnő új ellenzéki szervezetek közül, amelyek komolyabb támogatottságra nem tudtak szert tenni.

2. Vita lett a Magyar Péter elleni kampányból

A DK hozzáállása Magyar tavaly március 15-i rendezvénye után változott meg. Ezen ugyanis akkora tömeg jelent meg, hogy a DK-ban belátták, Magyar veszélyt jelenthet rájuk. Ettől kezdődően – a DK belső működésére rálátó forrás szerint – elkezdtek olyan kutatásokat is megrendelni, amelyek már a Tisza támogatottságát is mérték.

A DK egyik reakciója az új helyzetre az volt, hogy támadásba lendültek Magyar Péter ellen. Ezt azonban akkora vehemenciával tették, hogy az nemcsak a párt szavazóiból váltott ki ellenszenvet, hanem még a DK elnökségét is megosztotta. A párt belső ügyeire rálátó források szerint az elnökség néhány, a belső vitákban általában mérsékeltebb álláspontot képviselő tagja túlzónak tartotta a konfrontációt. Ők úgy érezték: „a DK szinte kifordult önmagából”, és „Magyar Péter nagyobb ellenség lett a DK számára, mint a Fidesz”.

Mégsem következett be irányváltás, miután a DK olyan meghatározó vezetői, mint Gyurcsány és Molnár kitartottak a konfrontáció mellett.

3. Gyurcsány a feleségét is hibáztatta

A DK elnöke elsősorban két embert tartott felelősnek a DK rossz szerepléséért a 2024-es EP-választáson: Dobrev Klárát, az EP-lista vezetőjét és a párt kampányát irányító Molnár Csabát. Azt is gondolta, hogy hamarabb neki kellett volna esni Magyar Péternek, mert mire ez megtörtént, már késő volt.

Dobrev és Molnár a következő hónapokban eltűntek a nyilvánosság elől, és a DK döntéshozatali folyamataiban is háttérbe szorultak. Ennek része volt az is, hogy feloszlott a Dobrev által vezetett árnyékkormány.

4. Gyurcsány visszatér

A velük ellentétben egyre inkább előtérbe kerülő Gyurcsány be akarta bizonyítani, hogy egyszemélyben jobban tud irányítani mindent. Miközben az elmúlt években inkább átfogóbb, stratégiai kérdésekkel foglalkozott, a 2024-es választás után a DK napi működésében is aktív szerepet kezdett el játszani.

Molnár Csabától átvette például a párton belül kulcsfontosságúnak tartott napindító értekezletek vezetését. A DK-n belüli szerepmegosztás szerint a távlati politikai célokkal az elnökség foglalkozott. Az azonban már a napindítókon dőlt el, hogy milyen sajtótájékoztatókat tartanak, miről adnak ki közleményeket, milyen jellegű politikai kommunikációt folytatnak. „A fasznak van kedve hozzá, de ha kell, csinálom” – az egyik DK-s forrás szerint Gyurcsány ehhez hasonló mondatokkal magyarázta a stábnak, hogy miért vette át ezeknek a napindító megbeszéléseknek az irányítását.

5. Közgyűlési szembeszegülés Gyurcsánnyal

Idén március 26-án olyasmi történt, amihez Gyurcsány Ferenc nem volt hozzászokva: a DK politikusai nem fogadtak szót neki. A DK elnöke ugyanis azt szerette volna elérni, hogy a Fővárosi Közgyűlés három DK-s tagja megszavazza Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester javaslatait a buzifelvonulás melletti kiállásról.

Karácsony Gergely főpolgármester viszont ellenezte a javaslatokat. Úgy vélte, hogy a rendkívül megosztott közgyűlésen nem kapnának többséget, egy ilyen kudarc pedig csak kárt okozna a magyar "LMBTQ-közösségnek".

A közgyűlés három DK-s tagja – Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, Déri Tibor újpesti alpolgármester és Keszthelyi Dorottya – meglepő módon, Gyurcsány akaratával szemben Karácsony mellé állt. A DK-s képviselőket az sem tántorította el, hogy – a történteket ismerő források szerint – Molnár Csaba a szavazás előtt határozottan rájuk parancsolt, álljanak ki Baranyi előterjesztései mellett.

6. Kiderül, hogy Gyurcsánynak viszonya van egy stábtaggal

Pár évvel a DK 2011-es megalakulása után a párt két meghatározó politikusa, Molnár Csaba és Sebián-Petrovszki László megtudta, hogy Gyurcsánynak viszonya van a párt egyik munkatársával.

Molnár és Sebián-Petrovszki úgy gondolta, hogy a kapcsolat politikai kockázatokat hordoz. Egyrészt a szervezeten belüli dinamikát felboríthatja, ha az egyik munkatárs a főnök szeretője. Másrészt, ha a viszony kiderülne, akkor nemcsak a nemrég alakult párt számára lenne kínos, hanem romba döntené Gyurcsánynak azt az imidzsét is, hogy boldog, szoros intellektuális kapcsolatban él feleségével, Dobrev Klárával.

Emiatt a Molnár és Sebián-Petrovszki ki akarta rúgni a munkatársat, akivel szakmailag is elégedetlenek voltak. A döntésüket közölték a pártelnökkel, aki eleinte nem ellenkezett, később azonban meggondolta magát. Ennek köszönhetően a munkatárs visszakerült a korábbi pozíciójába.

Ezt követően a szerelmi viszony fokozatosan nyílt titokká vált a párton belül. DK-s források szerint többször előfordult, hogy Gyurcsány és a stábtag vidéki eseményeken közös szobában szálltak meg, a csapatépítésekről pedig kettesben távoztak.

7. Gyurcsány és Dobrev politikai nézeteltérései

Bár egy ideig Gyurcsány és Dobrev jól együttműködött, különböző politikai kérdésekben nem mindig értettek egyet. A nézeteltérések kiütköztek a 2021-es ellenzéki előválasztás idején is. A kettejük közti vita arról szólt, hogyan kezeljék Dobrev miniszterelnök-jelölti kihívóját, Márki-Zay Pétert. A DK egyik fővárosi politikusa szerint Gyurcsány „sokkal jobban ütötte-vágta” volna Márki-Zayt, Dobrev azonban ellenezte ezt. A forrás szerint Gyurcsány később Dobrev vereségét részben azzal magyarázta, hogy nem voltak elég kemények.

Konfliktushoz vezetett a 2022 őszén felállított árnyékkormány működtetése is. Dobrev az árnyékkormány vezetőjeként több szakpolitikai javaslattal kívánt előállni, amelyhez a párttól nagyobb erőforrásokat szeretett volna kapni. A DK működését ismerő források szerint Gyurcsány ebben kevésbé volt partner.

A házasságuk így egyszerre került lejtmenetbe politikai és magánéleti okokból. A házaspárral közeli kapcsolatban álló egyik ellenzéki politikus szerint Gyurcsány egy idő után már nem is feleségként, hanem politikustársként hivatkozott a szinte életvitelszerűen Brüsszelben élő Dobrevre.

8. Dobrev, a DK utolsó esélye

A DK vezetőségének szűken vett magja – köztük Gyurcsány, Dobrev, Molnár és a kiterjedt kapcsolatai miatt a párt egyik befolyásos politikusának számító Oláh Lajos – az egyik tavasz közepi megbeszélésén arra jutott, egyetlen nyerő lapjuk maradt: Dobrev Klára. Vagyis csak úgy van esélyük bejutni 2026-ban a parlamentbe, ha mindent Dobrev köré építenek.

Ekkorra Gyurcsány lehetőségei beszűkültek. Nemcsak a korábbi stratégiája bizonyult sikertelennek, de a házassága is romokban hevert. A találkozón elhangzottakról információval rendelkező forrás szerint a beszélgetésen így olyan helyzet állt elő, hogy Gyurcsány maga ajánlotta fel, hogy lemond. A jelenlévők nem marasztalták a pártelnököt, egyetértettek a lemondási szándékával.

9. Könnyes búcsú

Alaposan megtervezték a DK május 8-i elnökségi ülésének forgatókönyvét. A terv az volt, hogy ezen a fontosabb bejelentéseket a lemondásáról maga Gyurcsány teszi meg, a részletek ismertetését pedig Molnár Csaba ügyvezető alelnökre hagyja.

A menetrendet végül nem sikerült tartani. A DK Teréz körúti székházának siváran berendezett nagytárgyalójában – ahol a fehér falakon mindössze egy mágnestábla és egy videóhívást lehetővé tevő berendezés található – Gyurcsány a 20-25 résztvevővel szembesülve elérzékenyült. A hangja elcsuklott, és mindössze annyit tudott mondani, hogy „Molnár Csaba tájékoztat titeket”, elhagyta a DK irodáját, majd az épület üvegliftjébe beszállva távozott a székházból.

A jeleneten nemcsak Gyurcsány, hanem az ovális alakban elrendezett asztalok körül ülő néhány másik politikus is elérzékenyült. „Dráma volt, többen is elsírták magukat” – mondta az ülés részleteit ismerő egyik forrás.

(Telex nyomán)