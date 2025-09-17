Anyaország :: 2025. szeptember 17. 20:03 ::

Fél év után sincs gyanúsított a gránátrobbanásban kezeit vesztő kormányhivatalnok balesete ügyében

Fél év után sem zárult le a nyomozás a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén történt, súlyos sérüléssel járó baleset ügyében. Ez derült ki a legfőbb ügyész válaszából, amit Kanász-Nagy Máté független (volt LMP-s) országgyűlési képviselő parlamenti kérdésére küldött.

Márciusban egy éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során a gránát felrobbant egy kormánytisztviselő kezében. A fiatal nő mindkét kezén megsérült, egyik oldalon csuklóját, a másik oldalon a teljes alkarját veszítette el, és többszörös repeszsérülést szenvedett.

Akkor azt jelentették be, hogy a rendőrség és a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség, valamint a Honvédelmi Minisztérium hatósági főosztályának balesetvizsgáló szolgálata is beszállt a vizsgálatba, amelyben fő kérdés lehetett, hogy irodai alkalmazottaknak miért kellett éles gránáttal gyakorlatozniuk. Az incidens miatt végül a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelte el a nyomozást.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész azt közölte, hogy az eljárás még felderítési szakaszban van, gyanúsított nincs az ügyben.

Mint írta, jelenleg az egyesített szakértői vélemény készül, amelyhez a szakértő kérésére meghosszabbították a benyújtás határidejét – erre többször már nincs lehetőség. Nagy szerint „a további, esetlegesen szükséges eljárási cselekmények meghatározására a szakvélemény ismertében” kerülhet sor.

