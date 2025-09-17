Anyaország :: 2025. szeptember 17. 22:00 ::

Egyhetes újszülött halt meg Simontornyán, a helyiek szerint iskoláskorú bátyja "véletlenül eltörhette a nyakát"

Tragédia rázta meg a Tolna vármegyei Simontornyát, ahol egy egyhetes csecsemő vesztette életét a napokban, írja a 24.

A teol.hu megyei lap a helyiek információi alapján arról ír, hogy baleset történhetett, az újszülött nyakát iskoláskorú idősebb testvére törhette el egy véletlen baleset folytán. A Blikk szintén járt a településen a baleset hírére, ők úgy hallották a híresztelésekből, hogy a nagyobb gyermek az ágyon ugrált, ráeshetett a testvérére (akit egyébként Axelnek hívtak ).

A teol.hu-nak a helyiek azt mondták, a tragédia helyszínére mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, ahogy a rendőrök is kiszálltak a házhoz, és a gyermek édesanyját és édesapját is kihallgatták.

A lap megkereste az üggyel kapcsolatban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, ahonnan hivatalos közlemény érkezett: