Tragédia rázta meg a Tolna vármegyei Simontornyát, ahol egy egyhetes csecsemő vesztette életét a napokban, írja a 24.
A teol.hu megyei lap a helyiek információi alapján arról ír, hogy baleset történhetett, az újszülött nyakát iskoláskorú idősebb testvére törhette el egy véletlen baleset folytán. A Blikk szintén járt a településen a baleset hírére, ők úgy hallották a híresztelésekből, hogy a nagyobb gyermek az ágyon ugrált, ráeshetett a testvérére (akit egyébként Axelnek hívtak).
A teol.hu-nak a helyiek azt mondták, a tragédia helyszínére mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, ahogy a rendőrök is kiszálltak a házhoz, és a gyermek édesanyját és édesapját is kihallgatták.
A lap megkereste az üggyel kapcsolatban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, ahonnan hivatalos közlemény érkezett:
A kérdéses haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán. Az esettel kapcsolatban, a nyomozás érdekeire tekintettel, további részleteket nem áll módunkban közölni.