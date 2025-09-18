Anyaország :: 2025. szeptember 18. 09:39 ::

Súlyos jogsértéseket tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság a Wolt cégcsoportnál

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal - jelentette be csütörtökön a hatóság.

Mint hozzátették, a cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók. Ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására. Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel. A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során azt állapították meg, hogy több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat. Ezen felül megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett "kamuakciókat" hirdettek, illetve nem tüntették fel az akciós egységárat sem. Mindezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött - sorolta a hatóság.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést. A fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek. Mindezeken túl pedig nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen 200 millió forintot.

A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál - tették hozzá.

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium és az irányítása alatt álló NKFH a jövőben is mindent megtesz a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, és határozottan fellép azok megsértése esetén - írta végül a hatóság.

(MTI)