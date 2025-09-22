Anyaország :: 2025. szeptember 22. 09:02 ::

A Google a mai nappal betiltotta a politikai hirdetéseket a felületein

Mától, azaz 2025. szeptember 22-étől a Google nem fog több politikai hirdetést mutatni az Európai Unió területén. Ezt azon túl, hogy korábban jelezték, hogy mielőtt életbe lép az EU erre vonatkozó szabályozása, le fogják tekerni ezeket a hirdetéseket, nem verték nagy dobra; csak egy rövid figyelmeztetésben szóltak a hirdetői oldalon, hogy szeptember 22-től vége. Hogy ez a gyakorlatban pontosan mit jelent, 22-én mikortól él a tiltás, milyen időzóna szerint, és a már futó kampányokat is leállítják, vagy csak újakat nem fogadnak be, egyelőre még homályos, írja a Telex.



A Fidesz hirdetései a Google Ads Transparency Center felületén (fotó: Telex)

A cég már tavaly jelezte, hogy megszüntetik a politikai hirdetéseket a YouTube-on és az AdSense-ben, azaz a hirdetési felületükben, amivel rengeteg oldalon jelen vannak. A Google gyakorlatilag a legnagyobb reklámplatform az interneten, 2024-ben 264,6 milliárd dollár bevételt hozott nekik a hirdetések megjelenítése.

Az időzítés nem véletlen: az EU vonatkozó rendelete október 10-én lép hatályba, és minden politikai hirdetést megjelenítő felülettől átláthatósági fejlesztéseket várt. Ezek azt a célt szolgálják majd, hogy a politikai hirdetések egyértelműen azonosíthatók legyenek. A hirdetéseknek „néhány kulcsfontosságú információt is meg kell jeleníteni, beleértve a szponzorukat, a konkrét választást vagy népszavazást, amelyhez kapcsolódnak, a kifizetett összegeket és a célzási technikák esetleges alkalmazását.” Emellett szigorítja a reklámokon keresztül történő adatgyűjtést is.

A Meta is hasonlóan döntött, a következő hetekben a Facebook anyavállalata is betiltja majd a politikai, társadalmi tartalmú hirdetéseket. Pedig a magyar pártok és más politikai szereplők rengeteget költenek ezekre a hirdetésekre: a Fidesz és utánfutói még utoljára jól felpörgették a politikai reklámokat a Facebookon, mielőtt azok eltűnnek. A legtöbb pénzt hirdetésre fordító oldalak toplistáján csak a Fidesz szerepel, csak más-más neveken; a béna MI-videókkal Dunát rekesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom majdnem 102 millió forintot költött el a Metánál, Orbán Viktor szinte 100 milliót, a Fidesz-frakció pedig 21,6 milliót.

Tehát ezek a hirdetések voltak a kormánypártok egyik legfontosabb fegyvere, így hiába állítja ifj. Lomnici Zoltán, hogy ezzel a Tisza jár a legrosszabbul, valójában pont, hogy a Fidesz jut majd el jelentősen kevesebb emberhez, írja a lap.