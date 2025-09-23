Anyaország :: 2025. szeptember 23. 11:04 ::

A "falu bolondját" lökdösték a Parlamentben a politikai erőszak ellen fellépni kívánó fideszesek

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Parlament egyik folyosóján szerette volna kérdezni Orbán Viktort Hatvanpusztáról. A politikust előbb Szűcs Lajos kezdte el lökdösni, majd bekapcsolódott ebbe Budai Gyula is, írja az Index.

Hadházy arról szeretett volna érdeklődni a kormányfőnél, hogy „miért kell két darab kétmilliós fürdőkád egy »mezőgazdasági üzembe«”. Ezt követően Budai Gyula kezdte el fenyegetni a független képviselőt, akit a miniszterelnök állított meg, aki ennyit mondott: „beszéljük meg, a falu bolondját sose bántják, hagyni kell.”

Ezt követően az úszómedencék is szóba kerültek, amire az volt a válasz, hogy „de a falu bolondjával nem is beszélünk”. Aztán a kormányfő bohócsipkáért érdeklődött a kormánypárti képviselőktől. Végül annyit mondott, hogy „forduljon a tulajdonoshoz” (aki - legalábbis papíron - a saját apja).

Végezetül Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szólította fel arra Hadházyt, hogy tegye el a telefonját, mert az érintett folyosón újabban nem lehet forgatni.