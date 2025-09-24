Anyaország :: 2025. szeptember 24. 09:59 ::

Tüntetnek a taxisok, sztrájkba léptek a kukások Budapesten

A Hősök terén és a Városház utcában a szervezők bejelentése szerint több mint száz, de ránézésre is legalább ennyi taxi tüntet a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt, írja a 24.



Fotók: Horváth Júlia / 24

A taxisok problémásnak tartják, hogy tarifaemelést nem kaptak, a létszámkorlátozást nem tartják indokoltnak, az illegális személyszállítókat nem szorítják ki, a legális szolgáltatókat viszont tovább szigorítanák. Ezért a szervezők azt követelik, hogy a rendeletmódosítót utasítsák el, a tarifákat pedig 1400 forintos minimumra emeljék fel fuvaronként.

A Városház utca az elejétől a végéig tele van taxikkal, de a Hősök tere is megtelt a sárga autókkal. Utóbbi helyszínről 10 óra előtt az Oktogon irányába indultak a taxik, az Andrássy úton mindkét sávon feltartották pár percig a forgalmat.

Sztrájkba léptek a kukások, káosz a szemétszállításban

Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás – írja a Blikk. A lap szerint a kukások nem indultak el szerda hajnalban az Ecseri úti, sőt a másik két fővárosi telephelyükről sem. Az nem derült ki, hogy a leállás mennyi hulladékszállítót érint ez, illetve hogy teljesen vagy részlegesen állt le a szemét elvitele.



Fotó: Farkas Norbert / 24

A Blikk szerint a rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen is munkabeszüntetés van. A lap üzenetekből arról értesült, hogy elégedetlenek a hulladékgazdálkodási terület egyes dolgozói, panasz van arra, hogy hiány van tisztasági csomagból,

munkaruhából, bakancsból, a kukásautókhoz való alkatrészekből. Állításaik szerint elmaradások vannak a zöldhulladék szállításában is. Az emberek kimerültek és elégedetlenek – sorolta a lap a munkavállalói panaszokat.

Az Óbuda-Békásmegyeri önkormányzat a MOHU-dolgozók sztrájkjával kapcsolatban közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy épp lomtalanítás van a kerületben, de a lomot a MOHU nem szállítja el.

– A ma reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott – jellemezte a helyzetet a kerületi önkormányzat közleménye, hozzátéve, hogy a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni. Az önkormányzat a hulladékkezelő cég magatartását elfogadhatatlannak és „döbbenetesen felelőtlenek nevezte”.

Frissítés: a rendőrség intézkedik a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán az MTI-vel.

Azt írták, hogy taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében - tudatták.

A BRFK később azt közölte, hogy több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.