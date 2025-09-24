Anyaország :: 2025. szeptember 24. 20:16 ::

A tüntetés ellenére elfogadta a taxirendelet módosítását a Fővárosi Közgyűlés

A taxirendelet módosítását és a lakhatási válság enyhítését célzó előterjesztést is megszavazta a Fővárosi Közgyűlés. Mindkét előterjesztést nagy többséggel fogadta el a közgyűlés, csak a fideszesek nem támogatták őket.

A lakhatási kérdésben Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője is benyújtott egy javaslatot, de mivel érdemi nézetkülönbségek nem voltak, ezekről egyben szavaztak. Az előterjesztés arra ösztönözné a befektetőket, hogy új lakásokat építsenek Budapesten. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy a főváros gyorsított eljárásban biztosítana közszolgáltatásokat a kiemelt beruházássá nyilvánított lakásépítésekhez, amiért cserébe azt kérik, hogy megfizethető, korszerű urbanisztikai szempontokat szerint építsenek lakásokat a befektetők. A javaslathoz egy tiszás módosító is érkezett, amely azt kívánta elérni, hogy a lakáscélú beruházásra alkalmas ingatlanok értékesítésére nyilvános, többkörös pályázatot írjon ki a főváros. Ezt szintén megszavazták a képviselők.

Elfogadták a 2013-as taxirendelet módosítását is, amely szigorúbb szabályt hoz a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációt ír elő, BKK-hozzáférést ad a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezet be a taxisokról és autóikról, kötelezővé teszi a sofőr nevének feltüntetését, továbbá bekamerázzák a taxikat, és a visszaélések visszaszorítása végett előírják a már nem taxiként üzemelő járművek sárga fóliájának eltávolítását. A tárgyalási napon taxisok tüntettek a Városháza előtt és a Hősök terén, néhányan a közgyűlést is zavarták. A taxisok inflációkövető tarifaemelést akarnak, ám ez nem volt része a javaslatnak.

