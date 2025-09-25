Anyaország, Extra :: 2025. szeptember 25. 09:58 ::

Kapcsolj ki! mozgalom indult - célja gyermekeink mentális egészségének védelme

"Mert a gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen!" - Alább olvasható a szervezők felhívása:

Elindulunk Kapcsolj ki! mozgalom néven, csatlakozzatok, és szóljatok minél több felelős gondolkodású szülőnek, nagyszülőnek, családtagnak, ismerősnek, barátnak, mindenkinek!

Több hónapos gondolkodás és előkészítés után elindítunk egy széles, alulról szerveződő szülői, diák, pedagógus mozgalmat. Cél: gyermekeink mentális egészségének védelme a profitmaximalizáló fogyasztói technológiai cégekkel szemben!

Szakértő társaimmal, barátaimmal évek óta küzdünk külön-külön előadásokon, konferenciákon, workshopokon, hogy minél több embernek elmondjuk: baj van. Nagy baj van. Cselekednünk kell.

Sokat járjuk az anyaországot és a határon túli közösségeket is, de sokszor azt érezzük, az erőfeszítések elaprózódnak. Többet is tehetnénk!

Ezért hoztuk létre a Kapcsolj ki! mozgalmat, hogy együtt szakértőként, egységbe tömörülve az érintett családokkal, szülőkkel, gyermekvédelmi szakemberekkel, még erősebb legyen a hangunk. Ne csak ismereteket szélesítsünk, de akár a törvényalkotás szintjére is eljusson üzenetünk, gyermekeink jövője érdekében.

Arra kérek mindenkit, akinek fontos az ügy, és hisz bennünk, hisz egy ilyen fontos téma kapcsán az egységben rejlő erőben, csatlakozzon a Kapcsolj ki! mozgalomhoz a www.kapcsoljkimozgalom.hu oldalunkon nevének, email címének és településének megadásával.

Akik csatlakoznak:

kapják a friss híreket, felhívásokat innovatív kezdeményezéseinkről, iskolai kihívásokról, kampányokról, és sok minden másról, ami ősszel indul;

tagjaivá válnak a hamarosan (októberben) induló Kapcsolódj tartalmi felületünknek, ahol számos írás, szakmai cikk, videós- és előadásanyag, interjú, közösségi beszélgetés lesz elérhető. Egy helyen minden fontos információ! Egyszerűen, érthetően, átláthatóan. A gyökérproblémák ismertetése mellett megoldási javaslatokat is adunk a helyes digitális eszközhasználatra teljesen ingyenesen;

a Kapcsolódj+ felületünkön a legfontosabb könyvek magyar összefoglalói, digitális szabályok, életkori javaslatok, digitális nevelési stratégiák is elérhetők lesznek, élő bejelentkezések, online kurzusok és egyéb prémium tartalmak tőlem és szakértő társaimtól minimális előfizetői díjért.

Kérek mindenkit, aki teheti, és egyetért ossza meg a Kapcsolj ki! mozgalom elindulásának hírét, mondja el ismerőseinek, barátainak, legyünk minél többen, minél erősebben!

És legfőbbképpen gyertek el az oldalra és csatlakozzatok a mozgalomhoz 1 perc alatt!

Várjuk szakértők, tenni akaró pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek jelentkezését is az info@kapcsoljkimozgalom.hu email címen.

A gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen, vegyük kezünkbe az irányítást, és védjük meg gyermekeink jelenét és jövőjét!

Várjuk további szakmai szervezetek csatlakozását, akik szívesen támogatnák ezt a nemes, ugyanakkor rendkívül nehéz ügyet!

