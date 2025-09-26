Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 26. 08:35 ::

Orbán: felnégyelni lenne ideális a pedofilokat, de hát nincs halálbüntetés

„Van egy álhírbotrány az asztalon, ami a Szőlő utcához kapcsolódik. A Szőlő utcában egy börtön van, fiú bűnelkövetők börtöne. Az történt itt, hogy ennek a vezetője nőket futtatott, prostituáltakat. Ehhez semmi köze az intézményhez, az ott fogva tartott fiúgyerekekhez. Egy most felderítendő bonyolult rendszerben, valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben, egy pedofil bűncselekmény fogalmazódott meg. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, pedig valószínűleg az lenne az ideális” – jelentette ki Orbán Viktor pénteken a közrádiónak adott szokásos heti interjújában. (Nemcsak halálbüntetés nincs, de gyakran nevetséges büntetéseket kapnak, kémiai kasztráció sincs, így a kiengedett pedofilok visszaesőként új áldozatokat gyaláznak meg, de ezzel se tudnak mit kezdeni – a szerk.)

A kormányfő hozzátette: „Ha valaki ezzel vádol valakit, az is súlyos bűncselekményt követ el. Ha egy miniszterrel vagy rendőrrel szemben történik ez, az kétszeresen súlyos. Ha valaki ezt tények nélkül teszi, hogy annak az állását tönkre tegye, minisztert vagy kormányt akar buktatni, az háromszoros bűncselekmény. A pletykálkodás rendben van, de a legsúlyosabb bűncselekménnyel való vád nincsen rendben. A kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszter becsületéhez sem fér kétség, ilyen bűncselekményekkel nem lehet őket összefüggésbe hozni. Ha valaki mégis megteszi, vállalnia kell a következményeket. Ennek súlyos jogkövetkezményei lesznek” – szögezte le, majd egy kérdésre reagálva így fogalmazott: „Ha elönt minket az indulat, el kell számolni tízig. Normálisan kellene viselkedni”. A miniszterelnök szerint azért szabadultak el ennyire az indulatok a hazai közéletben, mert Nyugat-Európa válságban van, és senki nem ura a helyzetnek, ezzel szemben Magyarország a biztonság szigete.

A kormányfő e ponton már közvetlenül rá tudott kanyarodni arra, hogy az Antifa valójában terrorszervezetek hálózata, s a képviselőik, legalábbis azok, akik nem „menekültek el” az Európai Parlamentbe, „mind meg is kapják, ami jár nekik. De tovább kell menni. Azt kell mondani, hogy az Antifa és a hozzájuk tartozó szervezetek terrorszervezetek”. A miniszterelnök hozzátette, hogy listázni fogják az Antifa szervezeteket.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy szerinte családok százezrei mennének csődbe, ha Magyarország leválna az orosz gázról. „Világos, hogy mi Magyarország érdeke” – mondta Orbán, de arra a kérdésre már nem adott választ, hogy miről beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, amikor szerdán telefonon tárgyaltak. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy bármelyik fél elfogadja a másik érveit. Mint ismeretes, Trump elnök erős nyomást fejt ki az Európai Unióra, hogy adja föl valamennyi tagállam az orosz energiától való függését, de a figyelmeztetés elsősorban Magyarországnak és Szlovákiának szól; az amerikai elnök egy újságírói kérdésre a napokban kijelentette, hogy szerinte meg tudja majd győzni Orbán Viktort.

Orbán a rádióban arról beszélt ennek kapcsán, hogy ha leállnánk az orosz energiáról, „ahogy azt a félnótás brüsszeli politikusok követelik”, térdre rogyna a magyar gazdaság.

Előkerült, persze, az egyik slágertéma is: az adózás. Orbán Viktor azt mondta, hogy drága, de szükséges lépés a három-, majd kétgyerekes anyák szja-mentessége, szerinte a családoknak erre szükségük van, a költségvetésben pedig megvan ennek a fedezete.

„Ha segíteni akarjuk a szülőket, hogy szépen neveljék a gyerekeket, akkor ahhoz a sportot támogatni kell. Megdöbbenve hallottam, hogy a tiszások visszavennék a sporttámogatásokat” – mondta, leszögezve, hogy a Tisza progresszív adót, a mostani egykulcsos adó helyett többkulcsosat szeretne. A miniszterelnök szerint az adó legyen kicsi, egyszerű, „ne járkáljunk az emberekhez, ne járjáljunk a lakásaikhoz, hagyjuk őket dolgozni”. A kormányfő hangsúlyozta, hogy mi mindig az adócsökkentés kormánya vagyunk, a baloldaliak meg adóemelést akarnak. „Olyan embereket is gyűjtenek össze, van olyan is, aki én küldtem el, vagy tőlem ment el 2011-ben. Egyébként jó képességű ember, csak bankárként gondolkodik, külföldről fizetik” – jelentette ki, nyilvánvalóan Kármán Andrásra, a Tisza gazdaságpolitikusára célozva, aki egykoron a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, aki már föladta az Erste banknál betöltött állását, nem is kap fizetést onnan.

„Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amiket én nem teljesítek. Ott állok előttük, mint Pontius Pilátus előtt. Nem vagyok hajlandó beengedni a migránsokat, beszállni a háborúba. Engem nem lehet zsarolni. És ez egy probléma nekik. Nekik olyan politikus kell, akit lehet zsarolni. Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül bíróság elé lopás miatt, mert Brüsszel védi. Így akarják hatalomra emelni és majd kizsarolni, ami jó nekik” – tette hozzá.

A miniszterelnök közölte, hogy a stúdióból Debrecenbe utazik, a BMW-hez. Szerinte az Alföldet nehezebb felzárkóztatni, mint Észak-Magyarországot, és az olyan beruházások, mint például a BMW-gyár, óriási fejlődést hoz létre. „Kell még néhány év, és nem lesz különbség Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország között” – mondta.

(Magyar Hang)