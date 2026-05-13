Nyomkövetőt kap, és házi őrizetben marad négy hónapig a korrupció gyanúja miatt őrizetbe vett korábbi fideszes képviselő

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyszerű bűnügyi felügyelet nem gátolná meg Bóna Zoltánt abban, hogy kapcsolatba lépjen az eljárás többi érintettjével, írja a 24.



Miután a hét elején házkutatást tartottak dunavarsányi otthonában, azt követően pedig rendőrök vitték el Bóna Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék közleményt adott ki az egykori országgyűlési képviselő ügyében, melyben jelezték, hogy az ellene üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban négy hónapra – 2026. szeptember 13-ig – elrendelték a bűnügyi felügyeletét.

„A megalapozott gyanú szerint a terhelt megállapodott egy polgármesterrel arról, hogy érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztatja annak édesanyját. A nő a fizetését rendszeresen felvette, és annak nagy részét fia számlájára utalta, aki a kapott összeg egy részét – a fenti megállapodás alapján – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért jogtalan előnyként – ellenszolgáltatásként – a gyanúsítottnak eljuttatta. A terhelt továbbá egy gépjárművek kereskedelemével és kölcsönzésével foglalkozó férfival is megállapodást kötött, miszerint – a gyanúsított a képviselői státuszát felhasználva, ekként a hivatali helyzetével visszaélve – hozzásegíti a férfit ahhoz, hogy ő a lánya nevében határidőn túl adhassa be annak pályázatát az egyik minisztériumba. A segítségért cserébe a gyanúsított azt kérte a másik férfitól, hogy tervezett autóvásárlásakor adjon neki kedvezményt” – részletezik Bóna bűnlajstromát, aki 2026-ig a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

Az ügyben eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a volt képviselő az eljárásban érintettekkel kapcsolatba lépne, akár meghiúsításra törekedne, ezért megállapították, hogy a bűnügyi felügyelet önmagában nem alkalmas arra, hogy mindebben meggátolja Bóna Zoltánt. A volt fideszes politikusnak így a következő négy hónapban nyomkövetőt kell hordania. Emellett további speciális magatartási szabályként előírták, hogy Bónának – a védőjével való telefonos kapcsolattartás kivételével távol kell tartania magát „az internet és a nyomozást végző ügyészség birtokában nem lévő, a gyanúsított tulajdonát képező vagy használatában lévő, illetve a terhelttől eltérő harmadik személy tulajdonában vagy birtokában lévő telekommunikációs eszközök bármilyen módon és formában történő használatától”.

