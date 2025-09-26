Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 26. 11:16 ::

Nyelv- és ujjlevágással fenyegette a gyerekeket egy napközis tanítónő - egy kislány száját be is ragasztotta

Bilincsben vittek el egy napközis tanítónőt egy szegedi iskolából múlt hét pénteken. Az RTL Híradó információi szerint a tanítót azért jelentette fel valaki, mert állítása szerint bántotta és fenyegette a gyerekeket – így fegyelmezte őket.



Illusztráció (kép: Dreamstime.com)

A csatornának nyilatkozó szülő arról beszélt, a napközis tanítónő az egyik kislánynak összekötötte a kezét és beragasztotta a száját, mert „túl sokat beszélt”. Hozzátette, hallotta, hogy egy másik kislánynak „fegyelmezés céljából” levágta a frufruját. Más forrásokból a csatorna úgy értesült, mutogató gyerekeket pedig azzal fenyegetett, hogy sniccerrel levágja ujjukat vagy nyelvüket.

A híradónak nyilatkozó szülő szerint a nyugdíj előtt álló tanítónőt sokan szeretik kollégái közül, azonban fegyelmezési módszereivel nem értenek egyet.

A rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indított eljárást a tanítónő ellen, aki kihallgatásán mindent beismert, állítja, megbánta tettét. A szegedi tankerület a részletekről a nyomozásra hivatkozva nem árult el semmit, de az eset után a nő jogviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették – foglalja össze a rövid riportot a Magyar Jelen.

Kérjük olvasóinkat, hogy aki tudja, kiről van szó, fotó, telefonszám, lakcím és közösségi oldalának linkje formájában küldje be nekünk a helyes megfejtést. Illetve, mivel a megengedettnél több (nulla a megengedett) hasonló gyereklélek-nyomorító, szadista óvónő, tanár és edző fejti ki kártékony hatását jelen pillanatban is, aki ismer ilyet, és hitelt érdemlő bizonyítéka is van rá, szintén jelezze nekünk.