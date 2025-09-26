Anyaország :: 2025. szeptember 26. 21:19 ::

Nemzet Hangja-szavazással folytatódik az Ófidesz-Újfidesz-meccs

Az állítólagos „Tisza-adóról” szóló Nemzeti konzultációval egy időben Magyar Péter pártja is kikéri a szimpatizánsai véleményét bizonyos ügyekben - írja 24.

A tavasszal zajló első Nemzet Hangja-szavazás után október 1-től újból konzultál a Tisza a sajátjaival, ám ezúttal nem 12+1, hanem csak öt kérdést tesznek fel. Ezek a kérdések az alábbiak:

Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját és 2,2 millió átlagbér alatt keresőknek jelentős adókedvezményt nyújtson?

Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1%-os vagyonadót vessen ki?

Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények körét?

Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

A kérdéssort a pártelnök, Magyar Péter tette közzé , és azt írta, hogy szavazni ezúttal a Tisza új applikációján, a TISZA Világban lehet majd október 23-áig. Tavasszal a Tisza nagy erőket mozgósított a személyes szavazásra is, az egyelőre nem világos, hogy ezúttal is szerveznek-e hasonló kampányt, vagy kizárólag az appban bonyolítják le a szavazást.

Az első Nemzet Hangján 1.137.266-an szavaztak, a legtöbb kérdésben 90 százalék feletti volt az igen szavazatok aránya, ám az ukrán EU-csatlakozás megosztotta a válaszadókat, azt csak 58,2 százalékuk támogatta.