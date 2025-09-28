Anyaország, Friss hírek :: 2025. szeptember 28. 13:58 ::

Megtalálták a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó, Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben

Vasárnap délelőtt megtalálták a szeptember 7-én eltűnt túrázó holttestét a Pilisben - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint egyelőre nem adnak bővebb információt az ügy körülményeiről.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult Budapestről a Pilisbe túrázni, azóta nem adott életjelet magáról. A huszonhét éves nő felkutatására szeptember 28-ra nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által koordinált kutatásban.

Az érintett területet szektorokra osztva kezdték meg átvizsgálni. A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szombaton közösségi oldalán arról írt, hogy addig 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét vizsgálták át.

"A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul" - írták.

(MTI)