Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 30. 08:36 ::

Ügyészség: nem csak egy bűncselekményről van szó a "Szőlő utcai ügyben", kiskorú veszélyeztetése is felmerült

A kormányzati narratívával szemben nem csak a két nagykorú nő futtatása miatt folyhat a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan – írja a Népszava a nekik küldött ügyészségi válasz alapján. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ugyanis azt írta nekik, hogy „a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben”.



Fotó: Németh Kata / Index

Az ügyet a rendőrségtől pénteken vonta el a Legfőbb Ügyészség, és a KNYF jár el az ügyben a továbbiakban, ahol külön nyomozócsoport alakult ennek érdekében. „Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölt csoportja a társhatóságoktól már bekérte az ügyiratokat, és megkezdi azok áttanulmányozását. A nyomozó csoport soron kívül intézkedik a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról” – tájékoztatta a Népszavát Kovács Katalin ügyészségi szóvivő.

„Miközben tehát az immár ügyészségi nyomozás érdemi része még el sem kezdődött, mivel az iratok tanulmányozásának szintjén tart, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nagy figyelmet kiváltó parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy a nyomozás 10 éve folyik” – hívta fel a figyelmet a lap, amely emlékeztetett arra, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arról beszélt a kormányinfón, hogy csak nemrég indult a nyomozás. Gulyás azt is állította, hogy kiskorú sérelmére nem követtek el bűncselekményt, így pedofíliáról nincs, „csak” nagykorúak prostitúciójáról van szó.

Ennek ellentmond a rendőrség szeptember 18-án, a Népszavának küldött válasza:

a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán jelenleg két olyan ügy van folyamatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja. Gyanúsítotti kihallgatás ezekben az ügyekben válaszadásunkig nem történt, a nyomozások folyamatban vannak.

A lap összesítése szerint négy ügy lehet:

a Szőlő utcai javítóintézet tavasszal letartóztatott vezetője, Juhász Péter Pál által futtatott két, korábban nevelőintézetben nevelkedett nő esete;

a Magvető utcai lakásotthonból Juhász Péter Pál által kivitt 13 éves lány esete, aki tettlegesség nyomaival tért vissza. Ez még 2002-ben történt, feljelentés is született;

szintén Juhászhoz tartozott a Zirzen Janka utcai gyerekotthon, ahova rendszeresen érkezett autó a lányokért. Itt két magas rangú politikusról beszélt Kuslits Gábor volt Tegyesz-vezető egy interjúban.

Zsolti bácsi, akit az Ózd környéki gyermekotthon lakói emlegettek egy hitoktató szerint, aki Juhász Péter volt ellenzéki politikusnak beszélt erről.

(24 nyomán)