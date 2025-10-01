Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 1. 18:10 ::

Pizsamapartin akart 15 éves fiúval fajtalankodni egy homokos pedagógus Zalában

Jogerősen börtönbüntetésre ítélte és a foglalkozásától véglegesen eltiltotta a Keszthelyi Járásbíróság azt a férfit, aki egy vidéki általános iskola pedagógusaként szexuálisan akart közeledni egy 15 éves fiúhoz - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-vel.



Illusztráció: Grok

Vándor Virág tájékoztatása szerint a vádlott 2019 szeptemberétől tanárként dolgozott egy zalai falu általános iskolájában. Munkája során tanítványaival bizalmas kapcsolatot igyekezett kialakítani, kirándulásokat, mozilátogatást szervezett, amin közösen vettek részt.

A múlt év végén a férfi "megkülönböztetett figyelemmel fordult" az akkor 15 éves fiú felé, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kimutatta.

Idén februárban a pedagógus az iskola nyolcadikos tanulóinak pizsamapartit szervezett, a gyerekek a tornateremben ágyaztak meg maguknak. A férfi úgy intézte, hogy a fiúval egy külön helyiségben feküdjenek le aludni, majd az éjszaka folyamán szexuálisan is közeledett hozzá, de ellenállásba ütközött.

A férfi visszaélt a nevelésére, felügyeletére bízott kiskorú személlyel szembeni hatalmi helyzetével, veszélyeztette a sértett érzelmi, erkölcsi fejlődését, aki a szexuális traumatizáció hatására szorongó, visszahúzódó lett.

A Keszthelyi Járásbíróság szerdán tartott előkészítő ülést az ügyben, amelyen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat az ügyészi indítvánnyal megegyezően ítélte el. A 14. életévét már igen, de a 18. életévét még be nem töltött személlyel fennálló "hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális visszaélés", valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt két év tíz hónap börtönbüntetést szabott ki a férfira.

Ezen túlmenően végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, illetve egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna.

Az ítéletet a vádlott, a védője és az ügyész is tudomásul vette, így az jogerős. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Korábbi közlések szerint az eset a Reziben működő, tavaly szeptemberben egyházi fenntartásba került általános iskolában történt, ahol az érintett fiú és szüleinek meghallgatása után az intézmény tett rendőrségi feljelentést. A fenntartó Veszprémi Főegyházmegye közleményt is adott ki, amelyben elítélt minden, gyermekek ellen elkövetett hasonló tettet, továbbá minden szükséges segítséget felajánlott az érintetteknek.