2025. október 1. 20:47

Dióra (is) fáj a foga Orbán "új középosztályának"

Szeptember 27-én késő este egy somogytúri gazda értesítette a körzeti járőröket, hogy lopják a földjéről a diótermést. Miután a rendőrök a helyszínre értek, kiderült, hogy négy tolvaj szedte a diót, míg az ötödik társuk sofőrként várakozott.

Kereket akartak oldani, ám elfogták őket: összesen 130 kilónyi termést lopkodtak össze. A tetthelyszín közelében elfogott bűnözők kaposváriak, illetőleg látrányiak voltak, végül a Fonyódi Rendőrkapitányságon hallgatták ki őket.

Jól tudjuk, hogy már szinte mindent „divat” ellopni, miért éppen a mezőgazdasági termények lennének kivételek, főleg, ha a jó minőségű, meglehetősen borsos árú magyar dióról van szó. A meglopott somogytúri gazda történetesen Vajda József volt, Somogytúr képviselő-testületének tagja, önkormányzati képviselője. Őt kérdeztük az üggyel kapcsolatban.

Vajda József portálunknak elmondta, hogy szervezett lopás történt, már tavaly is megjelentek ugyanezek a tolvajok, szintén koromsötétben (s akkor még több terményt vittek el). Tavaly a vadkamera rögzítette őket, ám a fejlámpáik miatt nem lehetett látni az arcukat rendesen, illetőleg oldalt álltak meg az autóval, így a rendszámuk sem volt olvasható, viszont oldalról a kocsi bizonyos jellegzetességei beazonosíthatók voltak. Ugyanez ez az autó jelent meg idén is a telken.

Vajda elmondta, hogy folyamatosan kint őrködik – éjszaka is, és több tolvaj jön, nem csak ez a csapat, valamint az egész dimbes-dombos telek nem látható be egyszerre. Előfordult olyan is, hogy négy cigány jött lopni, ám a család tetten érte őket, s míg a rendőrökre vártak, a bűnözők meg akarták verni a képviselőt, a rendőrök előtt pedig letagadták az egész bűntényt, mert az ültetvényből már kijöttek addigra.

Vajda József hozzátette azt is, hogy a messziről jönnek a tolvajok, nem a faluból, ott nyugodtság van. Például Lengyeltótiból, Kaposvárról, Homokszentgyörgyről. A környező diós gazdák mind küzdelmet folytatnak a rablókkal, nem csak ő. Kifejezetten dióra hajtanak, és természetesen mindannyian „rejtett erőforrások”.

A rendőrség munkája nem kifogásolható, de valójában félkarú óriások, nincs visszatartó erejük, pedig cselekednének, ha tudnának – tette hozzá.

A most tetten ért személyek sem a napon barnultak, és természetesen mind az öt fő tagad mindent. A lopott holmi megkerült ugyan, de azt állítják, hogy az út szélén szedték. Azonban ez az állítás több sebből is vérzik. Egyrészt 130 kiló diót az ember nem szed az út szélén, hovatovább a kártevők miatt a nem permetezett, nem gondozott fákon 90-95%-ban nincsen már termés. Az ellenük folytatott nyomozás ennek ellenére nem tér ki arra, hogy mutassák meg a helyszínt… A szürreális magyar „igazságszolgáltatás” szerint tehát Vajda Józsefnek egyedül kell bebizonyítania a bíróságon, hogy ők voltak a tettesek.

Miért éppen a dió? Tehetjük fel a kérdést.

A dión gyorsan túl lehet adni, értékes, a magyar dió pedig a többi versenytárs mellett különösen jó minőségű. Sajnos előfordul olyan is, hogy esetenként még a cukrászok is megveszik a gazdáktól eltulajdonított termést, ami bátorítja a tolvajokat.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info