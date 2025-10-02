Anyaország :: 2025. október 2. 12:49 ::

Az ügyészség bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében - az ügy teljes körű feltárása érdekében - jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, hogy a Szőlő utcai javítóintézetet érintő - eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által (KR NNI) folytatott - nyomozást a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészségi hatáskörbe vonta.

Az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen nyomozó csoport alakult, amely bekérte az ügyiratokat, megkezdte azok vizsgálatát, valamint soron kívül intézkedett a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról - írták.

A javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását - ügyészi indítványra - a nyomozási bíró november 29-ig hosszabbította meg - tették hozzá.

Felidézték, hogy a KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi és a párja - akit munkatársaként is alkalmazott - több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét - a tőlük való anyagi és érzelmi függését - kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá.

A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak - közölték, hozzáfűzve, hogy a férfi mindezeken túl engedély nélkül egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is tartott.

A KR NNI a férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével - a férfit ezen kívül több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével - gyanúsította meg - áll a közleményben.

Frissítés: ez egy ügycsoport

„Éppen itt vannak nálam az ügyészségi nyomozók, házkutatást tartanak” – szólt a telefonba Juhász Péter, az Együtt volt politikusa, amikor csütörtökön 9:30 körül a hvg elérte.

Azon meglepődött, hogy éppen emiatt keresi az elvtársi lap, azt ugyanis nem tudta, hogy pár perccel korábban a Szőlő utcai ügy nyomozását legfőbb ügyészi utasításra a múlt héten átvevő Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) közleményt is kiadott arról, hogy a hatóság Juhásznál éppen bizonyítékokat foglal le.

„Úgy tűnik, mindenféle adathordozót foglalnak le, és azt mondják, tanúként is ki akarnak hallgatni, várhatóan holnap” – folytatta Juhász Péter, aki röviden tudott beszélni, mondván: a nyomozók közölték vele, hogy mindjárt elveszik és lefoglalják azt a mobiltelefont is, amin éppen beszél. Erre Juhász annyit mondott: „nem tudom, hogy lehet ilyet csinálni, mikor kapom vissza a telefont, és hogyan fogok a családommal, a gyerekeimmel kapcsolatot tartani, hiszen négy kiskorú gyereket nevelek.”

Juhász Péter a beszélgetés közben folyamatosan próbálta megtudni a körülötte éppen házkutatást tartó ügyészségi nyomozóktól, hogy pontosan mit is keresnek nála, egyáltalán hogy jön ő a Szőlő utcai nyomozáshoz, amikor a podcastjában egy teljesen másik ügyben hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen a forrása „Zsolt bácsit” emleget. Megjegyezte: a nyomozók azt mondták neki, hogy ez „egy ügycsoport”.

2. frissítés: Kocsis Máté: ízlés szerint hívhatjuk ezt jogkövetkezménynek vagy megtorlásnak

A Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább, nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában - közölte a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kocsis Máté azt írta, hogy a drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül.

"Múlt héten nagy mellénnyel és jó adag személyeskedéssel kioktatott engem is az álhírbotrány kapcsán tett nyilatkozataimat követően, de már akkor is világos volt, hogy ez csak egy ostoba és hazudós liberális szokásos fölényeskedése, aki épp csak menekül a tettei következménye elől" - fogalmazott a politikus.

Hozzátette, hogy a mai nap talán megérteti vele is, hogy ha már volt bátorsága részt venni egy "undorító álhír, egy rágalmazás felépítésében", akkor részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is. "Ízlés szerint hívhatjuk ezt jogkövetkezménynek vagy megtorlásnak", és vannak esetek, amikor nem bújhat gyáván amögé, hogy ő csak kérdezett, vagy csak véleményt mondott - szögezte le.

"Szóval Juhászék túlmentek a határon, túltolták, és azt hitte ez a szellemileg alultáplált politikai agresszor, hogy majd segít a helyzetén egy-két trágár és mocskolódó videó elkészítése" - írta Kocsis Máté.

A személyes véleménye szerint Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.

A büntetőjog szabályai nem félreérthetők rágalmazási ügyekben sem, de hát ezt Juhász Péter honnan is tudná, hiszen ő csak egy mindig mindenkinél mindent jobban tudó, bárkit kioktató "protoliberlális" - emelte ki a frakcióvezető.

"Ám, hogy segítsem a hatóságok további munkáját, és a közvélemény információigényét, ma késő délután, a Szőlő utcai álhírbotrány és Juhász Péter kapcsán teszek egy újabb fontos állítást, ami még tovább lendíti az ügyet. Aztán majd mindig egyet-egyet, hogy a végére kirajzolódjon az a liberális hálózat, ami a társadalom felforgatásán dolgozik évek óta" - írta a közösségi oldalán Kocsis Máté.

(MTI nyomán)