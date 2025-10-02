Anyaország :: 2025. október 2. 13:50 ::

Kisebb tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban

Hét év várakozás után pénteken megnyílt a debreceni BMW-gyár, Európa legmodernebb elektromosautó-üzeme. A több százmilliárd forintos beruházás mintegy 3000 új munkahelyet teremt a térségben. A megnyitóünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, történelmi jelentőségűnek nevezve a projektet.

Pár nappal a megnyitót követően tűzesetről lehetett olvasni különböző Facebook-csoportokban. Az Index utánajárt, hogy ezeknek mennyi a valóságalapjuk, és ha volt ilyen eset, az mennyire tekinthető súlyosnak. Ennek kiderítésére keresték Debrecen önkormányzatát és a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is. Mindkét intézményből válaszoltak.

Volt tűz, de megfékezték

„A debreceni hivatásos tűzoltók beavatkozására nem volt szükség” – futott be Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének válasza. Rá nem sokkal a város önkormányzata is leírást adott a helyzetről.

„Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban” – írta a debreceni hivatal, majd részletezték: „Amint az önkormányzat tudomására jutott az eset, felvettük a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelemtől származó információk alapján a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés.”

„Az esemény környezetre hatást nem gyakorolt.”

„Önkormányzatunk ellenőrizte a folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatait, a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest. Erről bárki meggyőződhet, ha felkeresi a https://zoldorszem.debrecen.hu/ honlapot.”

A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés során kötelező a legmagasabb fokon betartani. A jelenlegi eset igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, pár perc alatt el tudták hárítani a problémát.

„A debreceniek biztonsága számunkra a legfontosabb, ezért önkormányzatunk a kormányhivatallal együttműködve szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat a jövőben is” – zárták lapunknak küldött válaszukat.