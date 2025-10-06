Anyaország :: 2025. október 6. 20:13 ::

Falkába verődött kutyák sebesítettek meg súlyosan egy embert Pécel és Maglód határában

15-16 darab falkába verődött kutya támadt emberekre Pécel és Maglód határában szombaton este – közölte a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület.

A támadás következtében egy ember súlyosan megsérült.

Az egyesült azt írja, az állatok, melyek falkába verődve zavarodottan viselkedtek, mivel fenyegetve érezték magukat, az autókat is folyamatosan támadták.

A rendőrség a személyi sérülés után a helyszínre vonult, és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, és hat kutyát kilőttek.

A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak: vemhesek, többnek hüvelyelőreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt: az egyesület azt írja, még 6-7 állatokat keresnek.

(24)