Anyaország :: 2025. október 10. 13:25 ::

Előbb azt hazudta, hogy elfelejtett fizetni, később beismerte a Lidlből való lopást a tetten ért kormánytisztviselő

A 24.hu megtudta, mivel védekezett a vallomásában az a magas rangú kormánytisztviselő, aki múlt hónapban több mint ötvenezer forint értékben lopott az egyik balassagyarmati Lidlből.

A rétsági járási hivatalt vezető T. Bálint először azt mondta a vallomásában, hogy elfelejtett fizetni, később viszont már beismerte a bűnösségét a kihallgatása során.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , szeptemberben tetten értek lopás közben egy kormányhivatali vezetőt a balassagyarmati Lidlben. T. Bálint több árucikket is ellopott az áruházból. Mivel a lopás értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, büntetőeljárás indult az ügyben.

A kormányhivatali vezető azt szerette volna elérni, hogy közvetítői eljárásra utalják az ügyét, amely a büntethetőség megszűnését eredményezheti. Ezt azonban az elkövetett bűncselekmény enyhe jogkövetkezménye miatt az ügyészség elutasította. Ez azt jelenti, hogy a büntetőeljárást nem függesztették fel vele szemben.