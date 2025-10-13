Anyaország :: 2025. október 13. 06:48 ::

Negyvennégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Negyvennégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 21, szombaton 17, vasárnap hat hét jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 79 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 29-től október 5-ig - a feltartóztatottak száma 99 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.